Saúl Mercado se convierte en bombero en serie de Netflix

El actor Saúl Mercado está muy contento por su participación en la exitosa serie "Donde Hubo Fuego", la cual marca su incursión en el universo de Netflix. En este proyecto, Saúl da vida a Fernando Núñez, un veterano del cuerpo de bomberos que ayuda a los aspirantes y recién llegados en su proceso de convertirse en bomberos.

"Junto a Lozano (Román Reche) y Espinoza (Adrián Aguirre) somos el trío de bomberos consagrados y veteranos que estamos apoyando las emergencias y a los bomberos nuevos", expresó Saúl Mercado.

Para muchos niños, uno de sus sueños es ser bombero, por la admiración que les tienen, sin embargo, para Saúl nunca fue uno de sus ideales, pero ha disfrutado al máximo este proyecto.

"De manera personal, nunca quise ser bombero de niño, pero gracias a la actuación que nos permite vivir otras realidades, tuve el regalo de ser bombero y ponerme las botas, todo el traje y saber lo que se siente estar cerca del fuego, aunque sea de mentiritas, el fuego es fuego y te das cuenta lo que vive un bombero de verdad y está cabrón. No teníamos todo el equipamiento de un bombero real y si fue un gran reto".

Para este proyecto, se contó con el apoyo del equipo de Bomberos de la Ciudad de México, "fue muy interesante porque estuvimos conviviendo con ellos y todas las maniobras estaban controladas por ellos y además de prepararnos con el lenguaje necesario de un bombero. En los llamados era muy padre como el equipo trabajó en conjunto, en una producción muy grande, al que se le está apostando mucho".

Saúl Mercado se ha caracterizado por ser un gran amante de los animales, y a través de sus redes sociales, principalmente TikTok, busca difundir mensajes positivos en pro de los derechos de los animales, teniendo gran apoyo del público.

"No me imaginé que pudiera llegar a tener esta trascendencia. No sé si realmente tengo una comunidad en TikTok, pero me sorprende como la gente me dice cosas muy bonitas a partir de los videos que subo sin la menor intención de generar un chantaje sentimental. Hablar sobre el no maltrato a los animales, es un tema muy sensible para mí, de niño quería ser veterinario pero no tuve el valor, veo sufrir un perro y me pongo a llorar, pero me alegro de compartir mis intereses y conectar con el público. Está padre que la gente se identifique con lo que tengo que decir y la manera en que lo hago, y sobre todo muy agradecido con el cariño que me dan y comentarios con mucha empatía".

Asimismo, habló sobre la importancia de atender las leyes ante este tema, ya que desafortunadamente hay muchos vicios que la sociedad va afianzando.

"Los perros no son muebles, deben reconocerlos como seres vivientes, y respecto a la tipificación de estos delitos, creo que aún no vemos la trascendencia que tienen, porque las personas que lastiman animales no tienen escrúpulos, es una impunidad que se repite en muchos aspectos de su vida, como dice un dicho, como se hace lo pequeño se hace lo grande; y realmente se encubre mucho odio y es algo en lo que se debe poner mucha atención".

Desde temprana edad muestra interés y habilidades para las actividades artísticas, iniciándose en el dibujo y la pintura. Su sueño de ser pintor se transmuta en la actuación. Aún así estudia la licenciatura en Diseño para la Comunicación Gráfica y en 2007 ingresa a Argos Casazul como alumno de la carrera de actuación.

Ha participado en montajes como Café Des-K-feinado (Dir. Anton Araiza), Las Muertas (Dir. Martín Acosta), Cayendo con Victoriano (Ariel Farace / DramaFest 2010), Sentido (Dir. Hugo Arrevillaga) y Dos a destiempo da vida a Teo, obra del novel director Arturo Galicia quien también dirigiera a Saúl Mercado en la obra Nuestro hilo rojo.

Su incursión en televisión incluye proyectos como El Señor de los Cielos, Capadocia 3, El octavo mandamiento y unitarios para la cadena Telemundo, Jenni La vida de una Diva, para el mercado latino en Estados Unidos por Estrella TV y el programa unitario de TV Azteca “Un día para morir” en su segunda temporada.

En cine obtiene su primer oportunidad con el papel protagónico de la ópera prima del director independiente Abraham Miranda titulada “En donde chocan las olas” estrenada en el Festival Mix 2013. Mostró su habilidad para la comedia en “Malacopa” interpretando a Juan Antonio un arquitecto arrogante y torpe. Dio vida a Karina, una estilista transexual en “Chicuarotes” segunda película de Gael García Bernal como director. Su más reciente trabajo cinematográfico es Forgiveness, un thriller psicológico que está triunfando en los festivales alrededor del mundo, dirigido por Alex Kahuam, un joven director mexicano que se abre camino en Hollywood.

Conéct@te:

Instagram: @saulmercadomx

TikTok: @soysaulmercado





➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local

➡️ Checa los temas de la edición impresa ¡SEMANAL!