Sargento Pimienta rinde tributo a The Beatles en emotivo concierto

La agrupación morelense Sargento Pimienta presentó un concierto especial Tributo a The Beatles en el foro Tanka Studio donde compartieron los grandes éxitos del cuarteto de Liverpool, regalando al público una gran noche llena de nostalgia y buenos momentos.

Sargento Pimienta es una banda que está integrada por los talentosos músicos Arturo Sian Vidal (batería y voz), Jorge Torres (guitarra y voz), Gustavo Quintana (voz y bajo), Víctor Vichido (teclados y dirección), Valeria García (violín y voz) y Aldo Tabone (armónica, acordeón y voz), quienes retoman las canciones de The Beatles y presentan un espectáculo musical con un concepto distinto y actual.

Público de diversas edades, desde niños hasta adultos mayores se dieron cita en el foro Tanka Studio para disfrutar de este concierto en el que a través de cada acorde e interpretación, se recordó a una de las agrupaciones más icónicas de la historia de la música.

Entre los temas que la banda interpretó durante la tarde-noche están, "Yellow submarine", "Love me do", "Something", "Yesterday", "All my loving", "Twist and shout" y "Hey Jude", entre otras. Así como "Imagine" de John Lennon.

Arturo Sian Vidal, Jorge Torres, Gustavo Quintana, Víctor Vichido, Valeria García y Aldo Tabone son los integrantes de la banda. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Durante las interpretaciones, los músicos detallaron diversas anécdotas y datos curiosos e interesantes en torno a las canciones, dándole al público un poco de contexto e historia de lo que fue este exitoso cuarteto y sus integrantes.

Durante este concierto, hicieron alusión al cumpleaños reciente de Ringo Starr, rindiendo homenaje a su gran legado musical.

Cabe destacar que la agrupación surgió en 2023, por iniciativa de Arturo Sian Vidal, quien decidió unir a varios músicos de distintas edades que se conocen desde hace tiempo, y que tienen una afinidad y gusto por la música de The Beatles, para rendir tributo a esta gran banda y regalarle al público magnificas interpretaciones.

Sargento Pimienta toca los mejores éxitos de los Beatles. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Desde hace tiempo, Arturo Sian tenía la inquietud de hacer un proyecto de los Beatles, y primero conoció a Gus, que, aunque es muy joven es súper fan; y así posteriormente se agregaron más músicos para formar esta banda en homenaje a este cuarteto que dejó una huella impresionante en la música.

Y precisamente, el concepto que quieren representar a través de Sargento Pimienta está pensado en cómo se escucharían los Beatles si todavía tocaran, con los instrumentos, micrófonos y amplificadores más modernos, brindando un sonido fresco respetando los arreglos y armonías desde un estilo particular de la banda.

Sin duda, el público disfrutó de un gran espectáculo de la mano de talentosos músicos morelenses que han demostrado su amor a la música de The Beatles y su calidad musical para interpretar el legado de John Lennon, Paul McCartney, Ringo Sytarr y George Harrison, que ha sido un gran reto para ellos.

