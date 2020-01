Sarah Barlondo llega a Hollywood

La actriz francesa Sarah Barlondo ha demostrado su gran pasión actoral en diversas telenovelas mexicanas. Ahora su esfuerzo y talento la han llevado hasta Hollywood, pues será parte del elenco de la película “Wonder Woman 1984”, dirigida por Patty Jenkins y que se estrenará este año a nivel mundial.

Uno siempre sueña con tener ese tipo de proyectos, pero también a veces crees que es algo lejano y no piensas que va a suceder en tu vida. Cuando me lo confirmaron, me quedé en shock, no reaccioné al momento; hasta después me di cuenta que era cierto, un sueño hecho realidad, expresó con emoción Sarah Barlondo.

Sin duda, gracias a su talento y carisma, Sarah logró obtener su papel dentro de esta esperada cinta, basada en el personaje de DC Comics y protagonizada por la modelo israelí Gal Gadot, con quien Barlondo logró trabajar, además de un gran elenco y excelente equipo.

Fue una experiencia increíble, aprendí mucho. No tengo el rol protagónico, pero todo el equipo se toma el tiempo para cada actor y eso es algo que se valora mucho. Sin duda, es un equipo estrella y me quedé impactada por la sencillez y paciencia de la gente; aunque uno es actor o actriz con experiencia, y sabe hacer su trabajo, es otro nivel de producción, hay mucho estrés para que salgan bien las cosas, pero siempre me sentí apoyada y cobijada por un buen equipo.

Respecto a su personaje, Sarah comentó que aún no puede revelar mucho sobre su interpretación, pero sin duda, ha sido un nuevo reto actoral en su carrera profesional.

Es un personaje nuevo, y no sé si me van a reconocer. Es algo que nunca he hecho y fue un gran reto para mí. No conozco la trama entera de la película, ni sé exactamente en qué momento voy a salir, pero al igual que el público estaré a la expectativa.

El rodaje de esta película, culminó en diciembre de 2018, y a raíz de eso, Sarah a conquistado a otros directores con su espectacular trabajo, pues actualmente también promociona el filme independiente “Framed”, del director Nick Rizzini, un thriller inspirado en las famosos cintas de Alfred Hitchcock. En esta producción, Sarah le da vida al personaje de Cam, una mujer que vive sola en su departamento y a la cual un vecino fotógrafo la espía y fotografía sin su consentimiento para exhibir sus imágenes en una galería.

Cabe mencionar que Sarah Barlondo comenzó haciendo papeles en la pantalla chica en las telenovelas “La Fuerza del destino”, “Ni contigo ni sin ti” y “Un refugio para el amor”, además de actuar en diferentes obras de teatro.

Ha sido un camino muy bueno y a la vez difícil desde que llegué a México y salí del CEA, he tenido grandes oportunidades y por supuesto, agradezco el aprendizaje y experiencia en cada proyecto.

Finalmente, la actriz señaló que actualmente vive entre Londres y México, pero su mayor deseo es regresar a trabajar definitivamente a México con algún proyecto de cine o televisión. Además de que continuará haciendo castings para aprovechar las puertas que se le han abierto en Hollywood.

