Santiago Roncagliolo expone los prejuicios contra las madres en el thriller El accidente

"A partir de su investigación para un documental del caso de la niña Paulette Gebara Farah, reportada como desaparecida en el Estado de México y nueve días después fue hallada en un hueco de su cama, muerta por asfixia, el escritor peruano Santiago Roncagliolo pensó en esta historia.

El autor presentó en México su novela “El accidente”, la historia de “Maritza”, una abogada y empresaria cuya conflictiva relación con su hija adolescente la lleva a relacionarse con la mafia y a causa de eso termina en la cárcel.

Originalmente sería un podcast narrado por la actriz mexicana Vanessa Bauche, que se planeó hace seis años.

“Me interesaban las ‘Medeas’ (el personaje de la tragedia de Eurípides que mata a sus hijos) y un caso que me inspiró tiene que ver con México”, señala el autor en entrevista con El Sol de México.

“Hice una investigación para un documental que al final no se hizo sobre el caso Paulette, y me impactó cómo los dos padres son sospechosos de matar a su hija, pero la sociedad entera se vuelca contra la madre. Que la madre les haga daño a sus hijos es un horror, una monstruosidad imperdonable”.

El autor decidió entonces que su protagonista sería una mujer. “He escrito con la voz de un inquisidor del siglo XVII, un terrorista marxista, un abusador de menores católico. Una mujer es mucho más parecida a mí que todos ellos”, dice entre risas.

Roncagliolo estudió en un colegio católico de hombres, “en una sociedad muy violenta, misógina y machista. Los afeminados, que eran maltratados y los lectores, que éramos considerados iguales, acabábamos en la biblioteca, porque ahí estábamos seguros, quizá esas cosas me den una empatía con ‘Maritza’”, admite.

Como padre de una adolescente y colaborador con una asociación que trabaja en cárceles en Perú, Roncagliolo tiene también esa cercanía con los hechos que narra en su novela.

“El conflicto entre “Patricia” (la hija) y “Maritza”, es este momento en que tus hijos ya tienen una vida secreta, vivimos con desconocidos los padres de adolescentes y eso es inquietante. Y a mí me gustan las historias inquietantes.

“Hago trabajo en cárceles y he sacado muchas historias de ahí, la cárcel es un lugar donde una sociedad guarda todo lo que no quiere ver de sí misma, así que si quieres conocer a una sociedad, es un gran lugar. He encontrado gente que se siente más libre dentro de la cárcel, quizá porque viene de entornos tan duros, porque siente que es un nuevo comienzo”, afirma.

Sin embargo, resalta que “le toca al lector decidir si todo lo que pasa y la lleva a la cárcel, es una caída en desgracia o una liberación para “Maritza”, al final ella estaba presa de un mundo que le dice de quién se debe enamorar, cómo actuar, cómo verse, y en la cárcel no tiene nada de eso”, concluye el también guionista, que ha estrenado en México “Toda la sangre”, inspirada en una novela de Bernardo Esquinca, y el documental “Muxes”, y en Brasil la serie de suspenso “Sutura”.

Su novela “Pudor” fue llevada al cine en España y escribió el libreto de la cinta peruana “La pena máxima”, entre otros audiovisuales. Actualmente trabaja en una novela sobre su infancia en México, donde creció con los exiliados latinoamericanos en los años 70.