San Pascualito Rey vuelve a Cuernavaca con su gira “Nada será igual”

Como parte de su gira “Nada será igual” la agrupación mexicana de dark huapachoso San Pascualito Rey regresa a Cuernavaca para reencontrarse con su público e interpretar parte de su amplio repertorio musical. La cita es el sábado 30 de julio a las 21:00 horas en The Pit Foro Multidisciplinario.

“Estamos muy emocionados de regresar a Cuernavaca, porque es una ciudad que siempre nos ha recibido con los brazos abiertos; les tenemos muchas sorpresas, como canciones que no han escuchado en vivo”, expresó Pascual Reyes (voz).

La última vez que la agrupación se presentó en Cuernavaca fue en 2017, y muchos cambios han surgido en los últimos años y por supuesto nueva música, como su último álbum “Animanecia”, que lanzaron en 2020.

“En Cuernavaca no han escuchado las canciones del disco ‘Animanecia’ y no han visto esta nueva alineación en vivo, y la verdad sonamos increíblemente bien, sólidos y muy compenetrados entre nosotros con nuevos arreglos; y estamos tratando de escoger canciones que no habíamos tocado en Morelos y claro las clásicas que no pueden faltar, será un gran reencuentro con el público de allá”.

Asimismo, agregó: “Vamos a celebrar la vida, que estamos bien y también las pérdidas que tuvimos, y justo de eso trata esta gira de celebrar que aquí estamos”.

Durante 2020 y 2021 con la pandemia, San Pascualito Rey siguió trabajando y logró ser una de las pocas bandas que convocó a sus seguidores en una exitosa serie de conciertos virtuales en los que recorrieron su discografía, y lejos de distanciarse, los creadores del dark guapachoso se mantuvieron en contacto directo con los aguerridos fans que los llevan tatuados en cuerpo y alma.

“Fue muy difícil y complicado, todo lo que tuvo que ver con música, espectáculos y compartir con la gente, evidentemente se vio muy afectado; pero todo pasa, y ahora no podemos decir que volvimos a la normalidad, estamos en otra normalidad que nos permite regresar a compartir esos momentos y debemos estar agradecidos”.

En 2020, la agrupación celebraría 20 años de trayectoria con una importante gira por toda la República Mexicana, tour que también se vio afectado con la situación sanitaria mundial.

“Íbamos a hacer la gira de 20 años en 2020, en la que justamente visitaríamos Cuernavaca, y en estos momentos decir que estamos celebrando los 20 años ya sería muy necio; ahora son 22 y la onda está en celebrar que seguimos vivos y que volvemos a coincidir y convivir con nuestro público”.

Su álbum más reciente “Animanecia”, contó con la producción de Gerry Rosado, y fue un punto decisivo en la carrera de San Pascualito Rey: el momento del todo o nada, de lanzar uno de sus mejores discos o disolverse en el olvido. El impacto de este álbum ha sido muy importante, que decidieron reversionar algunos temas junto a colegas artistas, “Tecolotes” junto a La Marisoul (Santa Cecilia); “Me da miedo la vida” con Luis Humberto Navejas (Enjambre) y “Entre la sombra y el silencio” junto a Cristina Martínez (El Columpio Asesino).

“El disco salió un mes antes de la pandemia, pero como no sabíamos qué iba a pasar le pusimos pausa a la promoción, que se prolongó por mucho tiempo; y para hacerle justicia a esos temas que les teníamos mucho aprecio y cariño, decidimos hacer estas reversiones con amigos invitados”.

El cariño de su público siempre está presente, y con este álbum la respuesta que han tenido, ha sido muy buena, “yo creo que algunas canciones ya se convirtieron en clásicos para los shows y que no podemos dejar de tocar, por ejemplo, cuando tocamos el tema ‘Tecolotes’ la gente prende la lucecita de sus celulares y se ve increíble ese momento, y nosotros muy contentos de que se esté enriqueciendo el set de San Pascualito Rey”.

Actualmente, la agrupación se encuentra filmando el vídeo de lo que será su próximo sencillo, se trata de la canción “Huracán” el cual será estrenado el próximo 19 de agosto,

“Es algo que no habíamos hecho, digamos que tratamos de irnos otra vez al fondo del dark huapachoso pero desde otra perspectiva más contemporánea y fresca, la gente que lo ha escuchado se ha sacado de onda porque dice que nunca habían escuchado algo así de San Pascualito Rey, pero esta padre la rola; y que les cause sorpresa para nosotros es algo bueno”.

San Pascualito Rey continuará con su gira “Nada será igual” por distintas ciudades de la República Mexicana, reencontrándose con su público y celebrando la vida y la música.

“Nos va a dar mucho gusto verlos en este concierto, la vamos a pasar muy bien, además es bien sabido que, en nuestros shows, además del setlist, como mariachis tocamos lo que la gente va pidiendo y puede durar mucho tiempo el show dependiendo el ánimo de la gente”.

Los boletos ya están a la venta en www.sanpascualoitorey.com y www.wegow.com, informes al whatsapp 7773003338

