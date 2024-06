Samuel Sosa y Úrzula Barba llevan al FICG una visión cómica de la agorafobia

GUADALAJARA. Hace 20, entre Urzula Barba y Samuel Sosa comenzó una amistad que aún mantienen. Los dos fueron compañeros de generación del Centro de Capacitación Cinematográfica, pero poco después se convirtieron en colegas y socios.

Su pasión por escribir y contar historias diferentes que generen una reflexión en el espectador los llevó a crear un largometraje titulado “Corina”, en el que exploran la agorafobia y las técnicas para controlar este trastorno.

“Hace como cuatro años, Urzula me dijo que quería escribir un cortometraje y me planteó un par de ideas, colaboramos en la escritura y surgió ‘Camila’. Tras el éxito y la buena mancuerna que hicimos, dijimos ‘hagamos ahora un largo’, Urzula me dijo que quería hablar de la agorafobia (un trastorno que ella vivió) y me di a la tarea de escribir”, afirmó Sosa en entrevista con El Sol de México.

El cineasta desarrolló la historia de acuerdo a las experiencias de Urzula; uno de los retos para este proyecto fue tratar el trastorno de una manera en la que se pudiera involucrar el humor.

“Escribiendo nos topamos con varias cosas, como el lograr una estructura balanceada, no hacer una película carísima, porque también teníamos el presupuesto acotado y sobre todo creo que en los diálogos nos enfocamos mucho en que los personajes hablaran con una naturalidad y con una cadencia, que luego es difícil encontrar en el cine mexicano.

“Creo que logramos algo bastante padre que las actrices y actores le dieron vida e hicieron que tuviera todo el sentido del mundo, pero trabajamos mucho en los diálogos”, comentó el cineasta.

La investigación para retratar de manera eficiente la enfermedad se llevó un tiempo aproximado de un año; Sosa aseguró que se basó en material documental, reportajes, así como información que se comparte en plataformas digitales.

El filme narra la historia de “Corina” (Naian Norvind), una aspirante a escritora que únicamente se desarrolla en el perímetro que delimita la colonia donde se ubica su casa. Tras cometer un error en su trabajo, deberá de enfrentarse al mundo a través de un viaje que realiza con “Carlos” (Cristo Fernández).

“Creo que la película habla de ampliar tu propio mundo, en realidad creo que a todos en cierta medida se nos cierra el mundo, algunos de manera literal y a otros no tanto, pero la sensación de que el mundo se te cierra es algo con lo que todos podemos razonar; es invitar a saber que en circunstancias particulares, todos somos capaces de encontrar una fuerza para expandir nuestros propios horizontes y empujar nuestros propios riesgos e ir más allá, creo que ese es el punto que hace que la película conecte con el espectador”, sostuvo.

Carolina Politi, Mariana Giménez, Laura de Ita y Gerardo Trejoluna son los actores que complementan el elenco, bajo la dirección de Urzula.

Foto: Cortesía / @urzulinna

Se espera que para enero del próximo año el audiovisual esté disponible en cines comerciales, con la distribución de Cinépolis.

La película se presentó en la edición 39 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara y el dúo ya trabaja en su siguiente filme, el cual llevará por título “Yo disonante”, que narra la vida de una pianista que tiene un fuerte problema de adicción a la cocaína.

“Ahora no es una comedia, nos dieron ganas de hacer algo distinto y estamos bien emocionados con el guion, está quedando bien padre”, dijo Sosa.

Paralelamente, escribe junto a Alejandro Iglesias una película en la que se refleja cómo un hombre de 30 años no tiene intenciones de asumir responsabilidades; su vida temblará en el momento en el que se entere que está próximo a ser papá.

“Se tocan temas como la paternidad y el amor. En realidad es una cinta muy masculina, digamos sobre los miedos, el protagonista no quiere crecer, no quiere dar el siguiente paso y teme que si acepta la responsabilidad de ser papá se le puede truncar la vida”, concluyó.