Rubén Sanz se transforma en un príncipe para Rubí

Rubén Sanz forma parte del elenco de la nueva versión de Rubí, protagonizada por Camila Sodi. Al español le tocará interpretar al Príncipe Eduardo, un personaje que da indicios de lo que este remake tiene preparado para su audiencia.

“Que en Rubí aparezca un príncipe, es una declaración absoluta de lo que pretende este remake de Rubí que va por todas, sé que en alguna edición anterior había un Conde, pero bueno, el ver a un príncipe nos hace pensar que Rubí puede llegar a ser reina de un país”; dijo Rubén Sanz

El actor promete mostrar un personaje redondo, que nos permitirá ver no solamente su puesto en la realeza sino sus motivaciones masculinas; “Los príncipes tienen una imagen de cara al mundo recta, seria, muchas veces están con negociaciones y relaciones a nivel mundial, les ves y nunca sabes qué es lo que piensan, porque forma parte de su educación el no mostrar si lo que están escuchando les parece bien les parece mal. Por otro lado, no dejan de ser hombres como digo tienen sus instintos de hombre, sus gustos de hombres”.

Para aquellos que están familiarizados con la historia que se mostró en 2004 con Bárbara Mori, Eduardo Santamarina y Sebastián Rulli, Sanz promete una renovación total en esta edición 2020; “En este caso, la versión que han creado con base al texto de la escritora y a través de Leonardo Padrón y el grupo de W Studios, le han dado una vuelta de tuerca y la han actualizado. Sí hoy en día viéramos a la Rubí de Bárbara Mori, creo que quedaría para mi opinión algo más desactualizada por todo este tiempo que venimos viviendodel empoderamiento de la mujer, de la igualdad, de acabar con el machismo y demás, creo que Rubí necesitaba eso. Por supuesto se mantiene la esencia de la historiade esta chica pobre que utiliza lo que tiene a su alcance, que son sus encantos, persuasión y personalidad para salir del lugar en el que está”.