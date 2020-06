Rubén Sanz se convierte en príncipe en el remake de Rubí

La serie “Rubí” se ha colocado entre las favoritas del público, con altos niveles de rating en el horario estelar de las 9:30 pm. El actor español Rubén Sanz nos cuenta sobre su participación en este proyecto, donde interpreta a un príncipe.

Esta nueva versión de la historia escrita por Yolanda Vargas Dulché cuenta la historia de Rubí, una joven y bella mujer, que vive en la pobreza y hará hasta lo imposible por salir de ese mundo al que no pertenece. Durante la trama, cuatro hombres se cruzan en su vida y cada uno representa algo diferente para ella, pues objetivo es tener dinero y la vida que siempre ha soñado.

"Mi personaje es el príncipe Eduardo, a quien Rubí trata de conquistar para convertirse en princesa como su sueño desde pequeña, y quizás ser reina de un país en algún momento. Ha sido un reto muy importante, porque cuando haces un remake de algo que ha sido tan exitoso, tienes que contar algo nuevo, diferente y atractivo con respecto a las anteriores para ofrecerle algo diferente al público”, comentó Rubén Sanz.

Asimismo, el actor destacó que con este personaje, en la historia se pretende mostrar la dualidad de la realeza, “que la gente vea esa formalidad de llevar el peso de la corona en sus espaldas y la otra que no deja de ser un hombre como cualquier otro con sentimientos e instintos".

Mientras brindaba la entrevista, Rubén cargaba a su pequeño bebé de Dos meses en brazos y compartió felizmente como ha sido para él la paternidad.

"Si me preguntas que cómo he pasado la cuarentena, puedo decir que cambiando pañales (risas), mi bebé realmente nos ocupa todo el tiempo a mi esposa y a mí, pero sin duda es una gran etapa".

El actor y su esposa, decidieron venir a México por proyectos profesionales y no dudaron en qué su primer bebé naciera en tierras aztecas.

"Tenía que venir a México por un proyecto nuevo, y eso implicaba que mi esposa viniera conmigo aunque le faltaban dos meses para tener al bebé, no tuvimos problema ni dudamos en que naciera aquí, realmente me siento tan a gusto acá, de corazón lo digo México es como una segunda patria donde me han recibido con mucho cariño y para mí tener un hijo acá en México es algo maravilloso".

Previo al confinamiento por la pandemia, Rubén se encontraba en el rodaje de un nuevo proyecto, que se suspendió pero espera retomar próximamente.

"Iniciamos grabaciones la segunda semana de enero y la pandemia nos agarró a medio rodaje, probablemente se retome en julio, pero aún estamos a la espera de indicaciones. Por ahora, me concentro en cuidar a mi bebé, pasar tiempo en familia y también he estado viendo series porque me gusta apreciar el trabajo de los compañeros para aprender mucho de ellos", finalizó.

