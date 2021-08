Rosk reflexiona sobre el maltrato animal

La compositora y cantautora cinematográfica Rosan Sashida, cuyo proyecto de música se titula Rosk estrena un tercer sencillo este año, titulado Let them be, tema que invita a reflexionar sobre el maltrato animal.

Esta canción tiene reminiscencias de pop Japonés Kawaii pero sin perder las capas sonoras de synth-pop-rock caracteristicas de Rosk. Contiene texturas electrónicas semejantes a las de The Postal Service, con atmósferas que podrían ser primas de The Shins y Of Montreal.

"Es una canción que escribí durante el año pasado en la cuarentena, en marzo o abril mientras estaba en casa. Primero tenía la melodía y no sabía de qué iba a tratar la canción, me sonaba a pop japonés y aproveché para escribir algunas frases en ese idioma, yo no lo hablo pero un amigo me ayudó con esto", expresó Rosan Sashida. Entre las frases que incluyó en japonés, está una que dice "Dónde está el caracol", lo que la motivó a abordar el tema de los animales.

"Esa frase me hizo pensar en animales y dije es la oportunidad para hablar sobre los derechos de los animales, porque desafortunadamente nos estamos acabando el planeta abusando de los animales, vi un documental que me inspiró mucho llamado 'David Attenborough: Una vida en nuestro planeta' que está en Netflix y dice que la industria ganadera se está acabando el Amazonas y las áreas verdes, y no es sostenible criar ganado para que las personas se lo coman por la cantidad de gente que hay".

Rosan, siendo vegetariana por más de 20 años y vegana desde el 2020, habla de cómo los humanos hacemos todo lo posible por usar y lastimar a los animales en estrofas que repuntan con textos muy poderosos.

La canción "Let them be" ha tenido muy buen recibimiento por parte del público, pues invita a hacer conciencia sobre este tema tan sensible. "Las personas la han recibido excelente, de hecho la mandé a varios grupos animalistas y les ha gustado, incluso la han incluido en videos veganos".

La canción tiene reminiscencias de pop Japonés Kawaii pero sin perder las capas sonoras de synth-pop-rock caracteristicas de Rosan / Cortesía | Rosk

Rosan nació y creció en Ciudad de México, pero vivió también en Vancouver, Canadá, donde estudió cine y en Boston, Massachussets, para continuar sus estudios especializándose en música para cine y composición clásica.

"Desde niña siempre tomé clases de instrumento, a los 14 decidí que me quería dedicar a esto y me metí al conservatorio, estuve un semestre y me fue imposible continuar. Después estudié cine y me especialicé en música para cine".

Rosan menciona que esta carrera ha sido un camino de altas y bajas, pero este año está dispuesta a conquistar al público y dar lo mejor por lo que estará lanzando nuevos sencillos en próximos meses.

Conéct@te:

Instagram: @rosklive

Facebook: /rosklive