Rosk estrena el álbum 'Art Collective'

La cantautora Rosan Sashida, mejor conocida como Rosk presenta su nuevo material discográfico "Art Colective" en el que hace una curaduría sonora que transporta al escucha a un colorido mundo de electro-pop/rock, con una diversidad de temáticas en sus letras.

A partir del 1 de junio el disco podrá escucharse a través de las distintas plataformas digitales. Cabe destacar que este lanzamiento viene acompañado de un último sencillo titulado “You don't belong”.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Sin duda, este nuevo álbum es uno de los más esperados por el público y los fieles seguidores de Rosk y su innovador proyecto musical, pues en “Art Collective” Rosk presenta un álbum con atmósferas cinematográficas y letras emotivamente poéticas que al ser cubiertas de pop/rock, le dan un balance importante a su contenido de comentarios sociales con una atrevida vulnerabilidad.

Respecto al sencillo "You don’t belong", la cantante comentó que es un tema que habla del sentimiento de no pertenecer, y que además es la contraparte al primer sencillo qué precisamente lleva el nombre del álbum "Art Collective" que habla de querer pertenecer a un colectivo de arte elitista, una canción muy enérgica que te hará bailar a todos, pues está llena de texturas electrónicas.

Este tema fue compuesto por Rosan Sashida y producida con Pachi García Alis, aclamado productor español de Baeza que ha producido proyectos como Izal, Zahara y Alis entre otros. Asimismo, destacó que "¨You don’t belong", se estrena con la disquera independiente Jueves, primer sello musical de mujeres en México.

En su nuevo álbum Rosk explora la belleza de componer haciendo una mezcla de texturas electrónicas con una vasta diversificación de temas. Durante el proceso de composición, se benefició del trabajo a distancia con el aclamado productor español Pachi García Alis.

"Art Collective" permite que las sensibilidades cinematográficas de Rosk naveguen a través de capas salvajes y frondosas de sonido que acompañan las narrativas.

Es así como la cantante define el álbum "Art Collective" integrado por nueve temas como una serie de canciones con un espíritu similar, pero con temáticas variadas.

El álbum comienza con el tema "Art Collective" que contiene una voz sensual, ganchos electro-pop oscuros, beats potentes y pasajes abstractos. Rosan prefiere mantener su composición abierta a interpretaciones, pero revela con prudencia en el segundo sencillo "I Dont Remember", que habla de lo rápido que podemos olvidar nuestros estados anímicos.

Otra de las canciones destacadas es "Let them be" donde habla acerca de los derechos de los animales, un tema que siempre le ha interesado y que a través de su música levanta la voz por esta importante causa.

Los demás temas llevan por nombre "Anxiety", "Electric Forest", "Fantasmas", "Atomoxeteen", "Fell in love with a Mermaid" para cerrar con "You don't belong".

A la par de este lanzamiento, Rosk continúa presentándose en distintos espacios y foros alrededor de la República Mexicana.

Conéct@te:

Facebook: /Rosklive

Instagram: @rosklive









Únete a nuestro canal de YouTube