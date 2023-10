Rocío Peña vuelve a México con su gira 'Viento Sur'

La cantante chilena Rocío Peña se encuentra de visita por México con su gira "Viento Sur" y el próximo 4 de noviembre compartirá escenario con la cantante morelense Luz María Cardenal en un concierto especial en la Ciudad de México.

La cantante está muy feliz de haber regresado a sus queridas tierras mexicanas, que desde hace unos años se han convertido en su segundo hogar, para pisar escenarios no explorados y llegar a otros oídos con el trabajo que ha desarrollado en estos 15 años de trayectoria, mientras prepara su próxima producción.

Para la artista "Viento Sur" es una gira especial que significa el motivo de celebración por llegar a 15 años de hacer música y al mismo tiempo traer el mensaje de venir de un país de lucha, pues particularmente este año se cumplieron 50 años de uno de los momentos históricos más dolorosos de Chile, el Golpe de Estado.

"Decidí llamar a esta gira como 'Viento Sur' porque luego de pandemia, teníamos ganas de que la gira se hiciera con buenos augurios, y donde yo vivo que es Concepción, Chile, cuando va a haber buen tiempo se dice que es el viento sur, porque va a cambiar el clima y va a mejorar todo, es decir, que empieza a pegar el viento sur", expresó Rocío Peña.

La cantante comentó que para esta gira, preparó un repertorio especial que tiene canciones de las varias producciones que ha realizado en estos 15 años de trayectoria, para compartir una selección muy bonita con el público.

En esta visita a México, Rocío ha realizado presentaciones en vivo y talleres de voz. En algunas en solitario y en otras está acompañada de una nueva banda, integrada por los músicos chilenos Pablo Vidal en bajo; Fernando Raín en guitarra; Víctor Henríquez en la batería y Esteban Garrido en el sonido.

Desde hace varios días, Rocío Peña ya ha realizado presentaciones en vivo en distintos estados de la República Mexicana, y el próximo 4 de noviembre se presentará con Luz María Cardenal en el Foro Freims a partir de las 20:00 horas.

"Estoy súper emocionada por esa fecha porque es muy bonito lo que hace Luz María y muy contenta de compartir con ella y poder encontrarme con la gente de México una vez más".

Su multifacética labor de tiempo completo en la música, consiste en ser Cofundadora y Directora del Festival Internacional de Mujeres Músicas en Concepción (Chile); profesora de voz del método Fitzmaurice Voicework, así como un cautivador desempeño en los escenarios y la composición.

"Para mí compartir esto es una experiencia muy bonita porque muchos de nosotros venimos con algunas heridas con respecto a nuestras voces, que nos dicen que no podemos cantar o no lo hacemos lo suficientemente bien y es bonito compartir desde la ciencia y desde este método llamado Fitzmaurice Voicework, porque tenemos la certeza de que no hay ninguna voz igual a la otra, entonces tratamos de trabajar y pulir ese sonido único de cada persona, y eso a la vez es muy sanador, estamos ahí compartiendo dopamina de manera conjunta".

Asimismo, compartió el Festival de Mujeres músicas, ha sido algo muy importante para impulsar el talento de otras artistas y sobre todo abonar a la equidad de género.

"Nosotras abogamos por la equidad siempre, pero para poder llegar a ella necesitamos superar la brecha de género porque la difusión que tenemos los proyectos de mujeres en Chile son apenas un 20% las que pertenecemos a la sociedad de derechos de autor. Nuestra labor es promover, dar espacios y generar intercambios con gente de México, Guatemala y otros países, esperemos seguir impulsándolo".

La artista menciona que 15 años de trayectoria han pasado en un parpadeo, con altas y bajas pero con muchas posibilidades.

"Le agradezco mucho a la música que me ha permitido viajar, he podido conocer mi país de norte a sur compartiendo talleres y también parte de Latinoamérica como Colombia, Argentina y México. Asimismo he cruzado el charco para ir a Francia y España".

Finalmente dijo que a la par de esta gira, se encuentra en un periodo de composición para un nuevo material que lanzará el próximo año, nuevamente colaborando con Arturo “Turra” Medina quien se ha convertido en un productor aliado a la artista desde el EP anterior.

Rocío Peña es una artista íntegra, que enamora a primera oída, sin duda alguien que debemos escuchar y conocer a través de su música.





