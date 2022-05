Rob Sánchez fusiona el pop y la música norteña en "Últimamente"

El cantante mexicano Rob Sánchez cautiva al público con su reciente sencillo llamado "Últimamente", una balada en la que continúa con su fusiona del pop y la música norteña, para contar una historia con la cual es fácil sentirse identificado, pues habla de aquellas relaciones que terminan pero que quedan muchas dudas, sobre qué pasaría si continuaran.

Cada relación es única y diferente para todos, hay muchas razones por las que las cosas pueden no funcionar y es difícil saber si debe intentarlo de nuevo. Algunas personas dicen que volver con su ex fue una gran idea, pero para otras, que ha sido un error.

"Es la tercera rola que promocionamos del proyecto que hemos trabajado durante año y medio, es una canción que habla de esta persona que hace tiempo terminó una relación con alguien que fue muy importante; y que está este rollo y proceso de ya sentirse más en paz, pero con la duda de qué hubiera pasado si regresaran o se la pasa pensando en cómo estará aquella persona", expresó Rob Sánchez.

El lanzamiento de esta canción, se realizó junto a un video lyric en su canal de Youtube, el cual ha tenido muy buen recibimiento por parte del público.

"Fue una sorpresa, porque la verdad tenía un poco de duda cuando estábamos en el debate de lanzarla o no, porque es muy especifica y muy personal, y luego me di cuenta que a veces se termina conectando con la gente. Es una de mis letras favoritas de las que yo he escrito hasta ahora y afortunadamente ha tenido muy buena respuesta, al parecer somos muchos los dolidos (risas)".

Esta balada de Rob Sánchez que además de pasear a quien la escucha entre el pop y la música norteña y contar una historia con la cual es fácil sentirse identificado, construye una melodía que rápidamente se queda en la memoria.

"Es muy interesante yo soy de Los Mochis, Sinaloa, y al final de cuentas la música norteña es muy representativa de ahí, y aunque no fue la música con la que crecí en mi núcleo familiar, es imposible que no se meta en el sistema un sonido tan característico; entonces nació la idea de hacer este proyecto y quise darme la oportunidad de hacer una versión de la música norteña, casi casi mi propio género, y algo con lo que pudiera sentirme cómodo, porque soy popero de nacimiento, pero ha sido muy divertido y también una manera de humildemente hacer un tributo a la música sinaloense".

Este es el proyecto debut de Rob Sánchez, y el cual surge precisamente en la pandemia, como una válvula de escape en su vida y una oportunidad para empezar a forjar su camino, en algo que siempre le ha apasionado.

"Crecí escuchando música, vengo de familia muy musical, y era algo que estaba ahí ya, y este proyecto nació cuando inició la pandemia yo estaba pasando por una situación personal dura de mucho esfuerzo por mantenerte de pie y use la música como mi propia terapia para dejar salir estas canciones, y fue una muy buena idea, crear algo y cantar otro tipo de canciones en esto que llame homenaje a los amores rotos".

Finalmente, Rob Sánchez mencionó que en un mes estará lanzando una próxima canción, además de que ya se prepara para llegar a los escenarios para seguir conquistando al público.

"Estoy ansioso por ver cómo suena esto en vivo, porque compartir con el público es la razón principal de hacer música", finalizó.

Conéct@te:

Instagram: @soyrobsanchez

Facebook:https: /RobSanchezMusic





➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local

Checa los temas de la edición impresa ¡SEMANAL!