Rinden homenaje a Daniel Giménez Cacho en el FICG

GUADALAJARA. Para Daniel Giménez Cacho el recibir un homenaje es motivo de alarma, pues considera que marca "el fin de la fiesta", por lo que cuando el escritor Roberto Fiesco le llamó para comunicarle sus intenciones de escribir un libro sobre su carrera, se asustó. El resultado es Les juro que yo no soy así, que se presentó en el marco del FICG.

Sobre la marcha, Giménez Cacho recordó sus inicios en la actuación, cuando apenas comenzaba a conocerse a sí mismo.

"Tienes que conocerte para saber qué te mueve, cuáles son tus resortes. Te conoces a través del trabajo, de las terapias, de las chingas, esa es tu obligación siempre estuve en observación de mí mismo para ver por qué tenía que trabajar el triple de los demás".

Sin embargo, el actor lamentó que en sus inicios (en 1986) la televisión estaba encasillado en un molde que tardó muchos años en romperse, y como artista se sintió afectado, pues no era un estilo que a él le gustara manejar en su trabajo.

"Si no entrabas en esas convenciones no tenías trabajo, ellos tenían el sartén por el mango de una manera tremenda. Yo acababa de salir de la escuela, estaba lleno de ilusiones sobre el personaje, y fue un shock fuerte. Aquí lo que importa no es nuestro trabajo, sino el espacio que generamos para que ellos puedan meter publicidad".

Cuando llegaron las plataformas, Daniel pensó que se había terminado el monopolio de la pantalla chica, pero a la larga vio con tristeza cómo terminaron siguiendo la misma fórmula de entretenimiento.

"Esta sensación de Televisa se volvió planetaria, ahora las redes y las plataformas tienen sus algoritmos que te dicen ‘eso no se vende y eso no se va a hacer, hay que darle a la gente lo que va a comprar’. Y qué compran, lo que conocen, así que no le vas a poder vender nada que no conozca".

Durante la presentación de su libro homenaje, Daniel Giménez Cacho compartió la grata experiencia que tuvo durante el rodaje de la cinta Bardo, de Alejandro González Iñárritu donde funge como protagonista.