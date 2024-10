Richh Oropeza prepara su próximo sencillo musical

El cantante morelense Richh Oropeza prepara el lanzamiento de su próximo sencillo musical llamado "Octubre", en entrevista nos cuenta todos los detalles, y también sobre su camino en la actuación y la música, pues poco a poco consolidó una importante trayectoria.

A través de su música, a Richh le gusta hablar sobre el amor y el desamor, y para este nuevo sencillo, decidió combinar ambos sentimientos en una misma canción, es así como surge “Octubre”, tema que espera lanzar este mismo mes.

Es una canción agridulce, porque es una combinación del amor y el desamor. Habla de ese momento en el que estabas muy bien con una persona, pero como que no funcionó, y luego quieres regresar y ya no se puede; pero tú lo quieres intentar, ese dilema con el corazón

Para el talentoso joven, la música es algo muy importante, porque le permite expresar un mensaje en cada canción, pues considera que, lo mejor es que él puede darle un significado, pero las personas le dan otro muy distinto de acuerdo a sus experiencias e imaginación.

Otros de sus lanzamientos musicales son las canciones:

“Tú y yo”

“Vuelo libre”

“Un camino”

Las cuales ya están disponibles a través de las plataformas digitales, y afortunadamente, han tenido muy buen recibimiento por parte del público.

Me ha ido súper bien, en general les han gustado todas las canciones, hay quienes tienen su favorita de acuerdo a lo que están sintiendo

Desde pequeño, Richh descubrió su amor y pasión por todo lo artístico, en especial por la actuación y la música, y con el apoyo de su familia, decidió formarse profesionalmente y cumplir sus sueños.

“Recuerdo que veía la televisión y decía ahí voy a estar. Y también, me compraban guitarras pequeñas y ahí me veías tocándolas siempre; recuerdo que me gustaba caracterizarme de otros personajes y desde los 12 años empecé a actuar en obras de teatro; pero después me di cuenta de que me apasionaba más la música y decidí iniciar este proyecto hace dos años”.

Para su formación profesional, ha tomado cursos de locución, teatro, coro, clases de canto y actuación, con el objetivo de prepararse y brindar a su público lo mejor de él, pues el talento es algo nato.

Richh disfruta todo lo relacionado a la actuación, pero sobre todo el cine, y ha tenido la oportunidad de participar en distintos cortometrajes y comerciales de televisión.

“Lo que más disfruté fue un cortometraje llamado ‘Un encuentro’ que hice cuando tenía 12 años, incluso estuvo nominado a unos premios como mejor actor, y el cortometraje estuvo nominado a mejor cortometraje. Interpreté a un personaje que nada tenía que ver conmigo, era todo lo contrario porque era una mala influencia para sus amigos, quien los incita a tomar, a salirse de la escuela; y pese a que fue un gran reto supe llevarlo muy bien”.

Para todas aquellas personas, que tienen un sueño y no se han animado a dar ese primer paso, desde su experiencia, Richh nos dice lo siguiente:

Luche por hacer lo que más les gusta, atrévanse sin importar lo que la gente piense, lo más importante es demostrarse a uno mismo que si se puede. Sigan sus sueños y hagan lo posible por hacerlos realidad

Finalmente, el cantante mencionó que estará participando en la Expo 15 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, los días 19 y 20 de octubre. Además, de que tendrá más presentaciones y sorpresas para su público, las cuales irá revelando a través de sus redes sociales.

