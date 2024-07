Renee Mooi, Sofía Stainer y Kafi llegarán a Cuernavaca con la gira 'Mexican Divas'

Las cantantes Renee Mooi, Sofía Stainer y Kafi han unido su talento y música para presentar la gira especial “Mexican Divas” por distintas ciudades de la República Mexicana, y el próximo 2 de agosto llegarán a Cuernavaca, para brindar un grato concierto en el Foro Multidisciplinario The Pit a partir de las 21:00 horas.

“No hay nada más valioso hoy en día, que colaborar, ampliar públicos y compartir desde diferentes géneros, porque la música hoy en día está muy segregada”, expresó Renee Mooi, quien propuso esta unión y gira musical.

“Mexican Divas” conjunta tres proyectos independientes que están encabezado por tres talentosas chicas que han destacado dentro de la escena musical independiente en México y que al combinar el género de cada una se crea una experiencia sonora única en vivo, pasando desde el Rock Alternativo, por el Pop, Jazz, el Urbano y los Ritmos Latinos.

La gira de “Mexican Divas” se presentará en Ciudad de México, Cuernavaca, Pachuca y Toluca del 1 al 4 de agosto, y sin duda, el público podrá disfrutar del gran talento de cada una en escena.

Los boletos para la presentación en el Foro Multidisciplinario The Pit tienen un costo de 300 pesos (general), y puedes adquirirlos a través de la plataforma de Boletia .

Realmente estoy muy feliz de volver a Cuernavaca, yo viví ahí mucho tiempo, de niña y de joven, por lo que es una ciudad muy especial

Renee Mooi destacó que “Mexican Divas” es una parte de la gira que está haciendo por toda la República Mexicana que se llama “Pantera Tour Mx”, y que comprende alrededor de 18 ciudades, pero en especial hay cuatro fechas que estará compartiendo con Sofi Stainer, y Kafi como acto abridor.

“Fue una coincidencia muy padre, porque estamos compartiendo equipo de trabajo y colaboradores para ciertas cosas, entonces me acerqué a decirles que estoy haciendo esta gira y me encantaría sumarme a algo que estén haciendo; ellos me acercaron con Sofi, le gustó el proyecto y nos estamos aventando estas fechas juntas con Kafi como invitada también”.

Renee Mooi es una destacada cantautora, activista y empresaria que a través de su proyecto musical nos sumerge en una amplia gama de géneros y estilos musicales, explorando desde Jazz, Rock e Industrial, hasta el pop y música latina, creando un sonido versátil y auténtico que se refleja en cada canción.

Sofi Stainer es una compositora, cantautora e intérprete que presenta una propuesta fresca, creativa e innovadora de Latin Pop que a su vez mezcla una variedad de Ritmos Latinos, latín, funk, disco y Bossa. Su más reciente material discográfico “Latinita”, es un álbum repleto de sonidos frescos que invitan a bailar y sumergirse en distintas capas del amor.

Kafi es una cantautora que en su proyecto musical explora géneros cómo el Rock Alternativo, Soul y Pop, inspirándose en la vieja escuela y sonidos análogos con una propuesta moderna. Su EP debut “Ni un paso atrás” la cataloga como un referencial en la escena alternativa mexicana.

“Mexican Divas” reúne el talento de Renee Mooi, Sofía Stainer y Kafi creando una experiencia sonora única en vivo, pasando desde el Rock Alternativo, por el Pop, Jazz, el Urbano y los Ritmos Latinos / Cortesía / Renee Mooi

Renee destacó la importancia de realizar esta gira en conjunto y compartir escenario con talentosas mujeres, uniendo esfuerzos por la escena musical, y así llegar a diversos públicos brindando varios panoramas musicales.

“Actualmente, la música está muy segmentada, están los que hacen pop, por un lado, los de jazz por otro, los de rock por otro y urbano por otro; y mi música es muy ecléctica, tiene un poco de todo, es un paseo por los diferentes Méxicos, con un sonido actual, experimental y con mucho juego sobre varios géneros, entonces me gusta compartir mucho con gente que hace todos estos géneros”.

Además de realizar esta gira especial, Renee Mooi en su proyecto musical lanzó dos temas recientemente que el público puede disfrutar a través de las diversas plataformas digitales, se trata de “Rompecabeza” junto a Cuauh y “Sal”.

“El tema ‘Rompecabeza’ es como un trap afro, mexa que lancé con Cuauh, un talento increíble de Morelia, Michoacán, que yo considero el rey del trap. Y también saqué una balada que se llama ‘Sal’, que habla de cómo para mí fue importante el mar y la naturaleza, para sobrevivir la pandemia en el momento más difícil de mi vida, entonces todo esto es parte del álbum ‘Pantera’ que estoy trabajando, ya en los últimos detalles para sacarlo a la luz”.

Durante este año la cantante ha estado muy activa en la parte creativa, trabajando en próximos sencillos y un próximo disco, por lo que vendrán nuevas sorpresas para su público.

Finalmente, hizo una invitación al público morelense a no perderse este gran concierto, y disfrutar de las diversas propuestas musicales que, en conjunto, serán una gran fiesta.

