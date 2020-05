Regresa a la pantalla la serie de Lupita D'alessio

Hoy regresa a la pantalla la serie biográfica de Lupita D'alessio "Hoy voy a cambiar" a las 21:30 horas por el canal de Las Estrellas. En entrevista, la actriz Gabriela Roel, nos cuenta los detalles de su participación dando vida a Lupita en su etapa adulta.

"Para mí fue una gran sorpresa que Rubén Galindo me invitara para interpretar a la señora Lupita D'alessio, que es un icono musical a nivel internacional. Recuerdo que tenía un tocadiscos de pilas que era lo máximo del pueblo y escuchábamos sus canciones y nos fascinaba su voz; es una personalidad muy significativa para mí y para millones de personas", expresó Gabriela Roel.

Para la actriz fue un gran desafío dar vida a una de las cantantes más importantes, reconocida por su música y talento y por lo difícil que fue su vida durante varios años.

"Primero tomé clases con una chica que se dedica a imitar a Lupita y es muy buena, después tomé clases de canto y aunque en la serie realmente no cantamos, porque se hace playback; tuve que aprenderme todas las canciones y buscar información sobre ella con videos de entrevistas antiguas. Obviamente esto no es imitación, toda la información que uno como actor obtiene la interpreta y también le pones de tu cosecha".

Cortesía | Facebook Gabriela Roel

Su preparación profesional fue muy fuerte y agobiante, pues realmente tuvo que concentrarse demasiado, con el objetivo de lograr una de gran actuación al meterse en la piel de La Leona Dormida.

"Fue una locura, porque para prepararme hasta me encerraba por varios días, hasta le decía a mí hija que no viniera (risas), pero era el tema de las canciones y estar al pie del cañón aprendiendo el guión. Hasta me compré un micrófono, porque ni siquiera sabía agarrarlo cómo lo hacen los cantantes y estuve ensayando y también sus movimientos corporales. Uno de los momentos más difíciles fue cuando Lupita se convirtió al cristianismo porque se le apareció el demonio y vio a Dios en su vida, como ella lo plática, pero también fue un momento maravilloso cuando estuvimos grabando".

Ante el reto, tanto Mariana Torres (quien interpretó a Lupita en su etapa joven) como Gabriela tuvieron muchos nervios por lo que fuera a pasar, pues el hecho de que Lupita aún vive y realmente tenían que hacer un excelente trabajo.

"Mariana y yo teníamos un gran temor de lo que fuera a pasar, nos sentimos muy agobiadas por si hubiera algo que no le gustara a Lupita. Fue una serie muy difícil, estuvimos trabajando 250 actores con una producción que no está acostumbrada a hacer cine, pero tuvimos muy buenos directores, sacamos el barco bastante bien con un resultado muy bonito y sorprendente".

La misma Lupita quedó encantada con la actuación de todos los actores y con la forma de plasmar su vida, pues reflejaron totalmente su historia.

"Lupita me habló y me dijo que estaba contenta de que yo interpretara esa parte de su vida, que sabemos que no fue nada fácil. Me dijo que yo era la única que podía hacer esa interpretación, porque ya había visto varias telenovelas mías como 'Yo no creo en los hombres', seguro vio que soy una actriz bastante dramática y podía interpretarla (risas). Fue una llamada muy importante para mí, realmente estaba temblando".

En su primera transmisión tuvo gran éxito, pues la historia de Lupita ha sido muy compleja, y además de compartir su vida con el público, otro de los objetivos es que la gente que vive esa misma realidad se sienta identificada y vea que es posible salir adelante.

"No me gusta decir que la serie tiene un mensaje, se pretende mostrar que en situaciones así hay dos caminos, destruirte totalmente y morir o elegir salir adelante. Considero que Lupita fue bien valiente por haberse atrevido a entregar su alma, y le agradezco a ella y a su familia que nos hayan permitido meternos en su piel y me gusta que esté muy contenta con el trabajo", finalizó.

