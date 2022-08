Reflexionan sobre la relación de padres e hijos en musical Los monstruos

Cuestionar sobre los tipos de educación que implementan algunos padres a sus hijos, así como identificar los patrones positivos y negativos que se repiten de generación en generación, es uno de los objetivos del musical Los Monstruos, protagonizado por Alejandro de la Madrid y Anahí Allué.

La obra, escrita y dirigida por Emiliano Dionisi, con música y letras de Martín Rodríguez, llega a México tras su exitoso paso por Buenos Aires, Argentina, en 2015.

La historia habla de Claudio y Sandra, dos personajes que consideran que sus hijos tienen cualidades únicas, que los destacan de entre los demás. Entre ellos no existe relación sentimental alguna, pero sí muchas similitudes a pesar de que, a simple vista, se observen como antónimos.

“Creo que en el arte lo que tenemos que hacer es confrontar temas que duelen en la vida, tenemos que hablar de eso que nos cuesta mucho afrontar. Esta obra es un reto para Alex y para mí porque ninguno es papá”, afirmó Allué en conferencia de prensa.

“Tenemos que generar preguntas más que respuestas de cómo sería como padre y cómo soy ahora, cómo fueron conmigo, mi historia, mi crianza”, agregó Dionisi.

De acuerdo con el director, la historia sufrió una adaptación fuerte, sobre todo al lenguaje para que conectara con el público mexicano.

Allué conoció el proyecto hace cuatro años, cuando viajó a Argentina a visitar a su mamá; después convenció al productor Óscar Carnicero de montarla en tierra azteca.

Aunque se tenía previsto estrenar hace dos años, la pandemia imposibilitó dicho plan; de hecho, en ese periodo de confinamiento, la actriz pensó que posiblemente no volvería a estar sobre un escenario.

“Pensé que nunca más iba a estar más en un teatro, no pensé en matarme, pero mi pensamiento era que no quería estar aquí. “Este lugar (el teatro), que es mi altar, tomó otro significado cuando volví, aquí aplica el dicho de que te das cuenta de cuánto amas algo hasta que lo ves perdido”, expresó la actriz.

Luego de dar vida a este proyecto, de la Madrid confirmó su decisión de no ser padre, ya que lo considera una gran responsabilidad.

“A mí sí se me quitaron las ganas, pero eso desde hace mucho y esta obra lo vino a reafirmar. Es una chambota y hay muchas frases que los que son papás te harán entender, te hace reflexionar sobre eso, sobre el nivel de responsabilidad tan profundo que, yo en lo personal me rajo; con mis perros tengo suficiente, no me pueden contestar, no reclaman”, dijo de la Madrid, entre risas.

Aseguró que hace unos años tuvo la intención de adoptar, motivado por la acción de una de sus amigas, pero su sueño se truncó tras percatarse que la pequeña de la que se enamoró en una casa hogar ya había sido adoptada.

La obra, producción de LATE, estrena el próximo 9 de agosto en el Foro Lucerna y tendrá funciones todos los martes a las 20:00 horas, hasta el 20 de diciembre.