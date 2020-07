Rafael Paz cuenta lo difícil que es actuar escenas en un hospital

“No me tenía que aprender un guión ni mucho menos, pero fue difícil mantener la expresión porque no podía parpadear, ni mover la boca y llega un momento en el que el músculo se cansa y los ojos empiezan a llorar

El actor Rafael Paz nos platica sobre su participación en la telenovela “Como tú no hay dos”, protagonizada por Adrián Uribe, la cual terminó recientemente en México, aunque continúa transmitiéndose en Estados Unidos a través de la cadena Univisión, proyecto que marcará un “parteaguas” en su carrera.

“Fue una experiencia bastante buena, me quedo con un buen recuerdo de la producción estuve acompañado de dos directores increíbles y de un gran elenco con gente muy talentosa, con muchos años en la industria, de quienes aprendí mucho y por supuesto me llevo muchas amistades”.

En gran parte de la historia, Murillo, el personaje de taxista que le tocó interpretar, estuvo en un hospital y después en una silla de rueda, algo que realmente le costó trabajo y fue todo un reto para el actor.

“Todas las escenas obviamente tenía que estar acostado y además mientras estuvo en el hospital el personaje se quedó sonriendo, no me tenía que aprender un guion ni mucho menos, pero fue difícil mantener la expresión porque no podía parpadear, ni mover la boca y llega un momento en el que el músculo se cansa y los ojos empiezan a llorar, por esas cuestiones se tienen que repetir las escenas y eso fue lo más complejo”, cuenta.

En esta historia, Rafael interpretó el papel de Murillo, un joven taxista de gran corazón, que tiene una historia de amor con Luna (Gema Garoa), quien junto a sus hermanas tienen una maldición y Murillo es parte fundamental para terminar con eso.

“Recibí muchos comentarios positivos por parte de la gente a través de las redes sociales, porque les gustó mucho el personaje y la mancuerna hecha con Gema. Debido a la pandemia la telenovela se recortó cinco capítulos y hubo varios cambios, por lo que el público me ha comentado que les hubiera gustado conocer más del personaje”.

Actualmente, Rafael aprovecha la cuarenta para estar con su familia en Michoacán y realizar actividades privadas.

“Estoy haciendo ejercicio mi instructor me mandó una rutina para hacer en casa, también he dedicado mucho tiempo a las redes sociales como Tik Tok y todo lo que está saliendo. He tenido mucho tiempo de ver series y películas, para conocer el contenido que se está produciendo en las diversas plataformas y sobre todo estar con mi familia convivir con ellos, jugar juegos de mesa, leer e ir al campo, que es algo que disfruto muchísimo”.

Desde niño Rafael disfrutaba ver películas animadas de Disney y las telenovelas de la barra infantil de Televisa Niños, pues desde siempre le llamó la atención todo lo relacionado a la actuación.

"No puedo decir que ya es un sueño realizado, porque esto apenas comienza y aún tengo muchas cosas qué hacer, me interesan las series y películas con diversos personajes pero estoy en ese proceso de preparación, ya estoy aquí y hay que seguir echándole ganas y hacer las cosas bien, porque afuera hay mucha competencia y gente talentosísima, por eso hay que buscar cómo marcar la diferencia”.

Conéct@te:

Instagram: @_rafael_paz

Twitter: @_Rafael_Paz