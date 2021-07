Quique Neira rinde tributo a Luis Miguel con versión reggae de Hasta que me olvides

Con 18 años de vida musical como solista y por qué busca demostrar la calidad de las letras que en su momento seleccionó en balada pop Luis Miguel, el chileno Quique Neira, le rinde tributo al astro internacional con la canción Hasta que me olvides, de la creación del dominicano Juan Luis Guerra, la que al ser lanzada en su versión reggaeen las plataformas digitales de música hace poco más de dos semanas, tiene 200 mil reproducciones

El ex músico del grupo Gondwana (1996-2003), pone al tema su propio estilo al clásico de Luismi, a quien considera, “un hombre con la mejor voz latinoamericana de las últimas cuatro décadas, quien es un orgullo para los hispanoparlantes, porque Luis Miguel es un gran cantante latino”, declara en entrevista.

Para el chileno, Luismi es el Frank Sinatra de los latinos. “No me pierdo su bioserie autorizada que va en dos temporadas. Él se muestra con un lado que no le conocíamos: su vida personal, los porqués de su personalidad, de su manera de ser, de relacionarse con los medios, de las ausencias en su vida familiar como las dificultades que tuvo que pasar para convertirse en lo que es hasta ahora”.

Neira afirma en torno a Luis Miguel en la charla con este medio: “De hecho, en realidad, después de ver la bio serie, veo admirable, todas las dificultades a las que tuvo que sobreponerse para llegar a ser quien es, eso le da aún más mérito, luego de ver la serie, uno entiende las difíciles circunstancias que afrontó, eso sin duda hizo un camino cuesta arriba y no todos hacen una carrera como la que él hizo como un profesional que es con el talento que posee, sólo un genio como Luis Miguel tuvo una vida tan compleja”.

Tanto Hasta que me olvides como hace dos años Culpable o no, que tiene 15 millones de reproducciones, son parte de su nuevo álbum de reggae Cover me again, el que en su totalidad ha tenido una gran respuesta de parte de los cibernautas en las plataformas digitales de música.

El artista radicado en Santiago de Chile comentó vía telefónica que lleva poco más de dos años sin hacer un show presencial debido a la pandemia. “Jamás en mi carrera musical de 30 años había parado y este escenario de pandemia es un uno de los más difíciles que me ha tocado vivir, detuvo a toda la industria musical. La verdad si está muy difícil regresar a nuestra antigua actividad”.

Quique Neira cuenta los días para volver a pisar un escenario frente a cientos de seguidores.

“Lo que yo vivo en Chile, lo vive el 99 por ciento de los artistas en el mundo. Estamos viviendo tiempos difíciles por la pandemia, es una prueba de fe para el mundo artístico, hay que tomarlo con entereza, determinación, para seguir en este camino que lo ha truncado la pandemia, y ahora cuando acabe esto, cuántos van a seguir en este mundo del entretenimiento. Sin embargo, uno en lo único que piensa ahora, es prepararse para el momento en el que se dé volver a retomar el contacto con el público sin perder el optimismo que hasta ahorita no hemos perdido”.