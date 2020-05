Quiero enaltecer a México y a la mujer: Kate del Castillo

Este tiempo de aislamiento le ha servido a Kate del Castillo para inspirarse, crear y desarrollar ideas para seguir creciendo y aprender.

“Estoy muy bien, no es que no esté preocupada, todo el mundo estamos preocupados por esta incertdiumbre, no sabemos ni cómo ni cuándo termine, me mantengo sana física, mental y espiritualmente”, dijo en entrevista exclusiva con El Sol de México.

Afirma que ha tenido tiempo para darle forma a su nueva serie que está próxima a estrenar y con la que le dará un giro a las historias de acción en las que ha participado.

“Andamos con varias cosas, una de éstas tiene que ver con quién soy yo como actriz y productora y otra son los proyectos donde voy a estar detrás con mi casa productora, estoy leyendo un montón de libretos y propuestas, pero lo primero que voy a hacer es una serie en la nueva plataforma de NBC, Peacock, y además planeo giras con mi obra Estoy Okate”, dijo.

Sobre la trama de esta nueva historia comentó que: “No puedo decir mucho, no he terminado de leer los último capítulos, es una novela oscura, corta entre ocho y 10 capítulos. Me gusta mucho la comedia, la tengo en mi vida, ahora la tendré en mi carrera. Y no te creas, me encanta la acción, me divierto mucho, esta es una comedia con un personaje completamente diferente, ahora quiero hacer algo ligerito”.

Su participación en teatro ha sido un reto que ha rendido frutos, fue nominada al premio Lucille Lortel, a los Drama League Awards en la categoría de interpretación distinguida y al Drama Desk en la categoría de Mejor Actriz en Solitario por su monólogo en la obra The way she spoke dirigida por Jo Bonney y escrita por Isaac Gómez, la cual aborda el tema de los feminicidios de Ciudad Juárez.

“Un monólogo siempre requiere de mucha entrega, de mucha soledad en el proceso. Hago 14 personajes, ahora imagínate en inglés y hablando de feminicidio y las muertes de Juárez; de lo que pasa en en mi país”.

Este ha sido uno de los proyectos más importantes en la vida de Kate. “Fue muy complicado hacerlo, incluso hasta terminé con migrañas fuertísimas que aún no se me quitan, puedo decir que después de esta obra soy mejor actriz y mejor persona”.

El tema del feminicidio es algo que le procupa, “me duele mucho” reconoce y sobre esto ha platicado con la periodista Lydia Cacho.

“Es una gran amiga que estuvo conmigo cuando más la necesitaba, en momentos fuertes puso mis cosas en orden y como todos lo mexicanos saben, ella ha pasado por muchas cosas, está exiliada, la intentaron matar en julio y le ofrecí mi casa, ahora estamos contando los días para saber cuándo puede regresar a México”.

Aunque no se considera activista, Del Castillo siempre trata de dar un mensaje en contra de la violencia de género.

“Yo hago lo que puedo, no soy Lydia Cacho, no tengo su experiencia, ni su sapiencia, pero sí tengo voz y no digo que las demás no, sino simplemente tengo una voz más alta y la debo usar para dar un mensaje.

"Quiero hacer cosas que puedan enaltecer a México y a la mujer”, concluye.