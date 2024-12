¿Quién es Annie González? La actriz da vida a Jenni Rivera en su nueva biopic

A casi 12 años del fallecimiento de Jenni Rivera, una nueva cinta biográfica está por estrenarse; podrás verla a partir del 6 de diciembre en VIX, con el protagónico de Annie González, actriz de “Good Girls” (2019) y “Shameless” (2019).

La película “Jenni” cuenta la vida de la Diva de la Banda, desde su primer encuentro con la música, hasta el último concierto que ofreció en Monterrey, previo a su deceso en un accidente aéreo, el 9 de diciembre de 2012.

Al igual que Jenni Rivera, Annie González es mexico-americana, mientras que la cantante de banda era originaria de Long Beach, California, la actriz nació en 1993 en el este de Los Ángeles. Las dos comparten que sus respectivos padres se dedicaban a la música y ambas comenzaron muy pequeñas, a los nueve años de edad.

“Esta película es diferente porque no es una cinta de todos sus éxitos, ni de los triunfos que tuvo, es una película de su vida, enfocándonos más en su faceta personal”, afirmó la actriz en entrevista con El Sol de México.

“Mi proceso fue haber leído su libro y ver las series que han salido de su vida como ‘Mariposa de barrio’, y también sus entrevistas. Pero cuando pude conocerla mejor, fue cuando hablé con sus hijos, cuando fui a la casa de Chiquis (hija de Jenni) a almorzar y todos sus hijos me hablaron de ella. Las historias de cuando ellos estaban muy chiquitos, de su vida, creo que eso es lo que lo diferencia de otros proyectos, que en ésta está su alma impregnada”, agregó.

Annie comenzó su carrera como actriz en 2002 en una serie de televisión infantil haciendo distintos personajes, al año siguiente tuvo su primer crédito oficial en la serie “Sin rastro”.

Le siguieron proyectos como “Ninja Cheerleaders” (2008), “Beauty School” (2016) y “American Horror Story” (2017).

Prestó su voz en la cinta animada “Espías a escondidas” (2019) y participó en la serie “Gentefied” (2020) y en la reciente película de Eva Longoria, “Flamin’ Hot: El sabor que cambió la historia” (2023).

Gracias a la aprobación de los hijos de la intérprete de “Basta ya”, Annie encarna a Jenni Rivera, una mujer que, en un inicio desconocía su historia, pero que, al concluir el proyecto le dejó grandes enseñanzas personales.

“Aprendí que soy más fuerte de lo que pensaba y más inteligente, porque estudié por dos o tres años español y ahora ya puedo hablar el idioma mucho mejor.

La película biográfica de Jenni Rivera promete contar varios aspectos de la vida privada de la cantante y su trágica muerte. Foto: Cuartoscuro

“Antes de esta cinta mi español era muy raro, pero todo mejoró cuando me quité la vergüenza de que no podía hablarlo, igual que Jenni se quitó la vergüenza de que la gente según no la quería, ella me enseñó que no importa lo que otros digan, sino que debes concretar tus propios sueños”, aseguró.

¿Qué temas aborda la cinta de Jenni Rivera?

Este proyecto está autorizado por la familia, bajo la dirección de Gigi Saul Guerrero y la producción ejecutiva de Annie González, por lo que, si bien se tocan temas de la violencia intrafamiliar que sufrió la cantante de “Inolvidable”, no se explora más allá de su muerte, es decir, no se involucran las teorías y supuestos que mezclan a la artista con el narcotráfico.

“Si quieren ver una historia de narcos, hay contenidos, pero esta no es, porque esa no es parte de su historia, su historia es diferente”, enfatizó la actriz.

“Nosotros hablamos de tantas cosas, desde el tema de su vida, el de que ella es una ganadora, que es una persona muy sensible, que es una hija, madre, mujer, una artista, que ha dejado un legado”, contó.

¿Quiénes protagonizan la película y cuándo estrena?

Tatiana Juárez da vida a Jenni Rivera en su etapa joven.

da vida a Jenni Rivera en su etapa joven. Annie González es la Diva de la Banda en su etapa adulta.

es la Diva de la Banda en su etapa adulta. Manuel Uriza es Pedro Rivera, padre de Jenni y empresario de música regional mexicana.

es Pedro Rivera, padre de Jenni y empresario de música regional mexicana. Cinthya Carmona es Chiquis Rivera, hija mayor de Jenni.

es Chiquis Rivera, hija mayor de Jenni. Jero Medina y Miguel Ángel García son Trino Marín, el primer esposo de Jenni y padre de sus tres hijos mayores.

son Trino Marín, el primer esposo de Jenni y padre de sus tres hijos mayores. Gabriela Reynoso interpreta a la madre de Jenni, Rosa Saavedra

interpreta a la madre de Jenni, Rosa Saavedra J.R. Villarreal hace el papel de Juan “Cinco” López, el segundo esposo de Jenni.

“Jenni” se rodó en Bogotá, Colombia y Los Ángeles, California. Se estrenará en cines de Estados Unidos el 6 de diciembre, mientras que en México estará disponible en esa misma fecha a través de VIX.