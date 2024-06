Pressive presentó su nuevo sencillo en Morelos

La agrupación tapatía Pressive se presentó en la pasada edición del Beerfest Morelos, y en entrevista nos cuentan sobre su show y el reciente lanzamiento de su sencillo “The hate effect”, así como sus próximos planes.

Pressive es una banda con casi dos décadas de trayectoria, que está integrada por Charly Félix (voz y synths), Lorenzo Prats (guitarra y bajo), Carlos Méndez (guitarra) y Leobardo Prats (batería), talentosos músicos con gran camino en la música.

“Muy contentos de regresar a Morelos, ya hemos estado en Cuernavaca y por primera vez nos tocó en Jojutla, estuvo divertido, aunque hubo algunas circunstancias de logística, porque el escenario principal tuvo daños y a las bandas nos repartieron, no hubo prueba de sonido y realmente no había el equipo que necesitábamos. Estuvo chido, pero todo se retrasó y mucha gente que iba a vernos no pudo hacerlo, aun así, la pasamos bien y esperemos que el público haya disfrutado de la música”, expresó Charly Félix.

Pressive estrena nuevo sencillo

Su reciente lanzamiento musical es el tema “The hate effect”, un tema vibrante y enérgico que revela la faceta más intensa y pesada de la banda, sin dejar de lado su característico estilo melódico y melancólico.

Este sencillo está impregnado de fuerza desde el primer acorde, con guitarras agresivas, letras profundas y una batería potente que define su sonido. En su letra, explora cómo el odio puede dominar y propagarse de forma inevitable en el ser humano. En un mundo saturado de odio, incluso la persona más serena puede verse corroída. Sin embargo, este sentimiento nunca traerá nada bueno; dejarse consumir por el odio significa quedar atrapado en él, y el futuro promete solo más de lo mismo.

"Es una canción que escribí un día que yo sentí que había mucho odio en el mundo, y es que el ser humano se deja llevar por sus emociones negativas y positivas. Recuerdo una noticia que me pegó mucho y me puse a pensar en el efecto del odio y cómo se esparce ese daño, que a veces es irreparable e incluso es un sentimiento que transforma a las personas, y hace que hagan algo de lo que después se pueden arrepentir".

Este track cuenta con la producción, mezcla y master por José Macario, considerado uno de los guitarristas y productores mexicanos más importantes en la actualidad.

El lanzamiento de “The hate effect” viene acompañado de un video oficial que ya está disponible en el canal de YouTube de la banda, y que es una clara muestra de la fortaleza de la banda al momento de interpretar esta canción.

“Lo que plasmamos en el video es una forma de dar a entender que no hay que dejarse consumir por el odio, ni con los ojos cerrados”.

Cabe destacar que este tema, es el segundo sencillo de su próximo álbum que llevará por nombre “The hate and love effect” que la banda lanzará en noviembre de este año.

“En noviembre sale el EP completo y al mismo tiempo en México saldrá un EP que se llama ‘Doble R’, estamos trabajando en mucha música, que ahorita es lo que nos apasiona”.

Trayectoria de Pressive

A lo largo de su carrera, Pressive ha logrado destacar por su característico y genuino sonido con sintetizadores y agresivos riffs de guitarras combinados con mucha melodía y letras fuertes. Cuentan con dos álbumes, dos Ep´s y más de diez sencillos que los han llevado a tener casi un millón de streams en Spotify.

Pressive ha tocado en más de veinte países en todo el mundo entre ellos: Estados Unidos, Canadá, Colombia, Costa Rica, Alemania, España, República Checa, Suecia, Suiza y más.

Y han alternado con bandas como: Korn, Marilyn Manson, Megadeth, Black Veil Brides, Limp Bizkit y Kiss.

“La música es lo más increíble que existe yo trabajo y vivo de la música toda mi vida, siempre apoyando a mi banda y es algo que siempre va a estar”.

En su camino musical, han encontrado una constante evolución, al incluir nuevos ritmos y colaborar con otros artistas, lo que ha enriquecido su sonido, y les ha permitido llegar a diversos públicos.

“Hemos aprendido mucho, cuando iniciamos éramos una banda de metal, y con los años hemos aprendido a disfrutar otros sonidos y otros instrumentos experimentando. También, colaborar con artistas de otros géneros nos abrió mucho el panorama de a dónde puede llegar la música”.

Finalmente, invitó al público a darse la oportunidad de escuchar su música, seguirlos en redes sociales, apoyando así al talento mexicano.

