Con la idea de seguir creando y estar cerca del público en estos tiempos de cuarentena, los actores Yolanda Ventura, Susy Lu y Arath de la Torre, presentan la obra de teatro virtual "Trajes de abrazos", con funciones completamente en vivo los jueves y sábados de junio a las 20:30 horas.

Arath de la Torre / Cortesía | Facebook Arath de la Torre

Esta obra, nos la ofreció Pato Pimienta, un escritor y director chileno que dirigió una obra en Chile llamada 'Bajo terapia' misma que hicieron Yolanda y Arath aquí en México. Él nos comentó que tenía una obra online, lo cual nos parecía un poco extraño porque nunca habíamos oído hablar mucho del tema, pero leí la obra y me entusiasmó, más que nada por la idea de sentarnos a hacer lo que más nos gusta; ya teníamos hambre de crear un personaje, hacer un trabajo de mesa, de ensayar y esto nos dio la oportunidad, y creo que ahorita es lo mejor aprovechar los recursos que tenemos para seguirnos construyendo, seguir creando y expresándonos en general

Susy Lu





Cortesía | Frank Díaz





La historia de la obra se desarrolla en el 2021, año en el que la pandemia por el Covid-19 continúa, la gente sigue en sus casas, adaptándose a una nueva realidad y por más de un año la vida se ha vuelto tan cotidiana, con las videollamadas, la convivencia familiar y la limitante de salir a la calle a las cosas indispensables con un traje de abrazos especial, para poder interactuar con las personas.

La monotonía ha alcanzado al matrimonio de Poncho (Arath de la Torre) y Lupe (Susy Lu), quienes recurren a terapia virtual con su sexologa Almendra (Yolanda Ventura), lo que desata una serie de sucesos y revelaciones. Asimismo, la obra cuenta con la participación especial de Odiseo Bichir como actor invitado.





Susy Lu | Facebook Susy Lu





Es lo que estamos ofreciendo al público y lo hacemos completamente en vivo con toda la seriedad, cariño y amor que le tenemos al teatro porque llevamos ya muchos años en esto y queremos brindarles algo para que la gente experimente sensaciones y sentimientos a través de la pantalla

Al realizar esta obra en vivo y de manera virtual, los actores se han enfrentado a varios desafíos con el objetivo de hacer un trabajo impecable y llegar a su público.

Primero que nada el reto es que no se nos vaya a ir el Internet o que no llueva (risas), realmente estamos muy blindados con una plataforma muy segura, nos está ayudando un gran equipo de técnicos que son increíbles y tienen todo bajo control, con la señal muy segura y protegidos para que todo salga bien. Y bueno, nos adaptamos a los recursos que tenemos con la luz que hay en casa, el mejor dispositivo y creatividad. Han sido varios retos, pero todos son bienvenidos, además la obra se presta a que este es mi espacio y voy a usar lo que haya, y si se va el Internet vemos la manera de solucionar improvisando, porque finalmente son cosas que pasan de manera cotidiana en una videollamada

La talentosa actriz menciona que a pesar de no ver al público como sucede en una obra de manera común, los nervios son los mismos, pues sabe que las personas están ahí atrás de la pantalla, listos para ver la obra.





Cortesía | Facebook Arath de la Torre





Si se siente adrenalina totalmente, al escuchar la tercera llamada y al salir, porque sabes que te están viendo, que es una gran responsabilidad y que no te vayas a equivocar. La verdad es que nada va a sustituir al teatro como tal, pero ahorita es lo que hay y es una buena alternativa para seguir cerca de la gente

Actualmente, Susy Lu pasa la cuarentena con su esposo Arath y sus hijos en su casa de Yautepec, Morelos, realizando diversas actividades en familia además de continuar trabajando.

Estoy más ocupada que nunca, hemos tratado de hacer muchas cosas para construirnos, estuvimos grabando un sketch para el programa especial 'Se agradece' y fue muy interesante porque lo grabamos nosotros solos. Sigo tomando mis clases de baile como lo hacía normalmente pero ahora por Internet y está padrísimo porque tengo que hacer mis coreografías, todo igual sólo que lo grabo y lo mando. El Home school con los niños, pensar cómo entretenerlos porque ellos no saben que está pasando, hacemos un picnic, al otro día casa de campaña, maratón de correr por todo el jardín con varios retos, leemos, cocinamos, de verdad que ya me salió lo Chepina Peralta en la cocina porque todo el día estamos cocinando. Hemos tratado de tomarlo de la mejor manera y entender que no es un castigo, estamos encerrados porque estamos a salvo, es tiempo de cuidarnos a nosotros y a los demás, y también le digo a los niños que es por sus abuelitos, qué ganas de verlos y abrazarlos pero esto es para cuidarlos

Para disfrutar de la obra "Trajes de abrazos", deberás buscar la función que deseas ver en la página web https://trajesdeabrazo.ticpass.mx y registrarte previamente, pues una hora antes de la función recibirás en tu correo el link de YouTube donde se transmitirá. El costo es de $120.

Invitamos a la gente a que se dé la oportunidad de ver este experimento y descubrir que sensaciones les provoca, es una buena opción para ahora que estamos en casa

Conéct@te:

Instagram: @trajedeabrazos1 - @susyLu