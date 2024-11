Ariana Grande y Danna arrasan en premier de Wicked en CDMX: los momentos icónicos

Ariana Grande y Cynthia Erivo deslumbraron la tarde de este lunes a cientos de fanáticos en el Auditorio Nacional para la premiere de Wicked, basada en el musical de Broadway.

“Ariana, hermana, ya eres mexicana” fue la frase que gritaron al unísono cientos de fanáticos a la llegada de la cantante reconocida con múltiples discos de platino y ganadora del Grammy, quien lució un vestido color palo de rosa, con escote y un collar en homenaje a Glinda, su personaje en la cinta.

Por su parte, Erivo, ganadora de un Emmy, un Grammy y un Tony, portó un vestido negro con brillos que remarcaba su figura delgada, así como una prenda que le cubría hombros y cabeza con dos manos con uñas negras largas en los extremos.

"Los fans mexicanos son los más lindos"

“Me siento muy agradecida, es realmente hermoso este recibimiento, los fans mexicanos son los más lindos. Nunca esperé nada de esto“, dijo Ariana Grande en entrevista durante su paso por la alfombra amarilla, simulando el camino dorado de la historia que lleva hacia el Mago de Oz, en Ciudad Esmeralda.

“Esto es súper lindo nunca me lo esperé. (Para nuestro personaje, el reto fue que) Tuvimos que poner nuestro cuerpo y alma en estos personajes“, comentó Erivo.

“Tuvimos que entrenar mucho, físicamente y vocalmente”, agregó Ariana.

Quien también estuvo presente fue Jonathan Bailey, que da vida a Fiyero Tigelaar, el príncipe de la historia, en quien Glinda está sumamente interesada.

Bailey es reconocido en todo el mundo por su participación en la serie Bridgerton, en la que interpreta a Lord Anthony Bridgerton.

Danna y Ceci de la Cueva brillan en el doblaje de Wicked

Previo a las artistas internacionales, Danna y Ceci de la Cueva desfilaron por el encarpetado, ambas protagonizaron el musical montado en México en 2013 y, en esta ocasión, serán las voces del doblaje en español asumiendo los roles que tuvieron en el musical.

La cantante de "Mala fama" catalogó como un sueño hecho realidad el conocer a Ariana Grande, pero sobre todo, regresar a ser Elphaba, ya que en ambos momentos en los que Wicked llegó a su vida la salvó de muchos problemas internos.

“‘You sound beautiful’, fue lo primero que Ariana me dijo, eso me hizo muy feliz, es un sueño hecho realidad poder conocerlas, entrenábamos y calentábamos (vocalmente) con (música de) Ariana (cuando realizaron la obra en 2013) y poderla conocer y que haya dicho que le gustó me hizo muy feliz. Un sueño más por cumplir (una colaboración con Ariana)“, comentó Danna.

“Hoy compartimos este proyecto de cuatro brujas convertidas en dos porque todas representamos estos icónicos personajes desde hace 21 años formando parte de esta familia, hace once nosotras y ahora esta primera parte que esperemos disfruten mucho”, agregó la cantante mexicana.

Danna y Ceci de la Cueva, quienes participan en el doblaje de Wicked, fueron las primeras en desfilar por la alfombra roja de la premiere en el Auditorio Nacional. Foto: Nadya Murillo / El Sol de México





"Esta película no sólo empodera a las mujeres sino a todos los seres humanos, es una historia que el mundo necesita escuchar y no hay mejor manera de representarlo que con los genios que hicieron esta película“, sostuvo Ceci de la Cueva.

Eugenio Montessoro, Michelle Rodríguez, Roberto Pisano y Rodrigo Urquidi también forman parte del elenco de actores de doblaje de la cinta.

Fans acamparon desde el domingo en el Auditorio Nacional

Desde la noche del domingo, decenas de seguidores arribaron a las instalaciones del Coloso de Reforma para apartar su lugar y ver, aunque sea de cerca, a las artistas internacionales y conseguir un autógrafo.

Minutos antes de comenzar, algunos fanáticos derribaron una valla para acercarse más a la alfombra en donde desfilaron las famosas, sin embargo, cinco elementos de seguridad controlaron el pequeño incidente. Tania Rincón y Diego Alfaro fueron los conductores del evento.

¿Cuál es la historia de Wicked?

“Wicked. Primera parte” aborda la historia de las brujas buena y mala, Glinda y Elphaba mientras estudian en la escuela de Shiz, en ciudad Esmeralda.

En el filme dirigido por Jon M. Chu se observa el origen principalmente de Elphaba, su crecimiento y la interacción que tuvo con Glinda, una mujer ambiciosa de poder y que hará lo posible por convertirse en la mejor bruja posible; sin embargo, no contará con que “Elphaba” es una bruja que cuenta con poderes impresionantes que está por aprender a dominar sus habilidades mágicas.

Las brujas tienen la oportunidad de conocer al mago de Oz, en Ciudad Esmeralda y ahí su futuro cambiará, cada una seguirá su propio camino, de acuerdo a sus convicciones.

Wicked, protagonizada por Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum, Ethan Slater, Marissa Bode, Bowen Yang, Bronwyn James y Keala Settle, estrenará este 21 de noviembre en cines de México.