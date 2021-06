P!nk comparte su vida más allá de la música

Reconocida como un ícono pop internacional, la cantante P!NK presentó recientemente su sencillo "All I know so far", escrita por la propia cantante en conjunto con Benj Pasek y Justin Paul, ganadores de premios Oscar, Grammy y Golden Globe. Este tema está incluido en su reciente álbum "All I Know So Far: Setlist" que ya está disponible en plataformas digitales.

En este material, la cantante incluye grabaciones en vivo de la rompe récords y aclamada gira mundial "Beautiful Trauma World Tour 2019", su muy comentado discurso del MTV Video Vanguard Award y "Cover Me In Sunshine" junto a su hija Willow.

Además del álbum, P!nk lanzará "All I Know So Far Limited Edition Zine Set", una edición limitada que presenta imágenes nunca antes vistas de su gira capturadas por el galardonado fotógrafo Andrew Macpherson. Este Zine de 80 páginas también incluye el nuevo proyecto de P!NK, All I Know So Far: Setlist.

Sin duda, P!nk está imoarable, pues también lanzó su largometraje documental "P!NK: All I Know So Far" a nivel mundial exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios.

Únete a la galardonada intérprete mientras se embarca en su gira mundial Beautiful Trauma 2019 que batió récords e invita al público a unirse a su familia elegida mientras trata de equilibrar el ser madre, esposa, jefa y artista. Mezclando imágenes de la carretera, entrevistas detrás de escena y material personal, el director Michael Gracey (The Greatest Showman) le da al público un vistazo detrás de la cortina del circo al que ella llama vida.