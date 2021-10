PJAMA reestrena el tema Toronjil

La banda mexicana Pacific Jam At My Apartment, PJAMA presenta su reciente sencillo Toronjil (Aquí todo cambia), el cual será parte de su próximo álbum que esperan lanzar a fines del 2021. Esta canción fue una de las primeras que el grupo lanzó, y ahora presentan una versión renovada y fresca, para cautivar al público.

"Está fue la primera canción que lanzamos cuando inició la banda, y en la planeación del próximo disco, decidimos incluirla porque representa algo muy importante, ya que nos abrió las puertas a varios lugares y escenarios, además de que la gente empezó a enamorarse del proyecto. En aquel momento, no realizamos alguna campaña de Marketing, porque éramos muy novatos. Y ahora decidimos hacer las cosas de manera correcta y con una nueva versión para darle su lugar a este tema", expresó Abraham Mata (tercera voz, guitarra eléctrica y percusiones).

Los integrantes de PJAMA consideran que esta canción representa perfectamente lo que es la banda hoy en día, con un sonido definido, más experiencia, madurez y mucho aprendizaje que se ha dado con el paso del tiempo.

En esta versión renovada Toronjil se caracteriza por ser una canción tropical indie, con base en un ukulele y guitarras eléctricas bajo un ritmo de rumba, mezclando arreglos de música indie pop y rock, que sin duda, es perfecta para bailar y soltar energía, así como la canción misma lo propone.

"Ahora tiene un ritmo más rápido a la original, una canción llena de energía y fiesta, para pasarla bien, disfrutar con los amigos y estamos muy contentos de relanzarla, fue como regresar en el tiempo y disfrutar nuevamente de un momento que ya vivimos".

A la par del lanzamiento de este sencillo, se estrenó también el videoclip oficial que en poco tiempo supera las 30 mil reproducciones en YouTube y en los comentarios, se pueden leer buenos mensajes y reseñas por parte del público.

"El video fue dirigido por Diego Garza, cantante de la banda y por el bajista Ernie Fernández, ellos se aventaron la idea del video que es una historia entre dos chavos que no encajan en una fiesta, donde todos la están pasando bien. Es una albercada muy divertida, pero no se sienten cómodos y entre ellos no se conocen, y la historia nos va llevando hasta que intetactúan entre ellos y que al final se unen y bailan con los demás".

"Es un rancho increíble que está en la ciudad, los dueños nos lo prestaron y estamos muy contentos y agradecidos porque realmente resultó una gran producción".

Mientras las giras y concierto continúan en pausa, bien vale la pena recordar que en poco tiempo, está agrupación se ha convertido en una de las bandas más prometedoras de la escena nacional, logrando llevar su propuesta a diferentes lugares y festivales en México y Estados Unidos como SXSW (Austin TX), Caradura (CDMX), Arena Monterrey (Monterrey) y Festival Zapal (Saltillo), entre otros.

El video fue grabado en un lugar llamado El Morillo, en Saltillo, Coahuila, ciudad de donde es originaria la agrupación.

Durante más de año y medio que llevamos con la pandemia, la agrupación se ha mantenido activa, presentando nueva música y conectando con su público a través de la virtualidad. Incluso ya tuvieron la oportunidad de volver a los escenarios en un increíble concierto.

El próximo 5 de noviembre, PJAMA lanzará oficialmente su nuevo álbum que lleva por nombre "Pacific Jam At My Apartment".