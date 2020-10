Pepe Gámez vuelve a la TV

El actor Pepe Gámez regresa a la televisión con su emblemático personaje de El Deivid en la segunda temporada de la serie "Falsa identidad" que ya puede verse a través de Telemundo y muy pronto estará disponible Netflix para todo el mundo.

“Es la primera vez que tengo la oportunidad de darle seguimiento a un personaje, todos los proyectos que he hecho en mi carrera, han sido de una sola temporada. Y esta vez estoy contentísimo por la oportunidad de seguir representando al Deivid y esperando la respuesta del público, porque vienen muchos cambios. Los personajes crecieron y avanzaron, el mío ya aparece como papá, un poco más viejo y más maduro, y la verdad estoy muy contento”, expresó Pepe Gámez.

Cabe destacar que la segunda temporada de “Falsa identidad” se grababa durante los primeros meses del año, pero tuvieron que parar a raíz de la pandemia, para cuidar al elenco y la producción. Sin embargo, en julio volvieron al set para culminar el proyecto, siguiendo nuevos protocolos de higiene y sana distancia.

Para Pepe, interpretar de nuevo al Deivid lejos de ser un reto, ha sido un motivo de aprendizaje para dirigir nuevamente a un personaje que ya domina, pero en otras circunstancias, por el desarrollo y crecimiento que ha tenido dentro de la historia.

“Era un personaje que ya tenía muy entendido y amalgamado, justamente porque es muy apegado a mi personalidad, prácticamente él es Pepe (risas). De hecho desde la primera temporada me quedé con esas palabras que el güero Luis Ernesto Franco y yo, le inventamos a los personajes muchas del norte que he seguido utilizando en la vida cotidiana. Más que un reto, fue divertirme, seguir encontrándole cosas nuevas porque no quise llegar y hacer lo mismo, sino encontrar un punto de madurez