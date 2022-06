Pedro Velázquez quiere a conquistar al público con la "Voz del corazón"

El cantante Pedro Velázquez cuenta con más de 30 años de trayectoria artística, ha sido vocalista de "Los mismos" desde 1996, y a la par de esto, recientemente presentó su primer material como solista “Voz del corazón” que ha tenido muy buen recibimiento por parte del público.

Este primer material discográfico como solista, es algo muy significativo para Pedro, pues es algo que quería hacer desde hace mucho tiempo, sin embargo, hasta ahora ha dado ese importante paso, y sin duda, se ha ganado el corazón de la gente.

“El disco se hizo a la par de nuestra carrera con Los Mismos, ya teníamos más de un año y medio planeándolo, y ya se realizó Gracias a Dios, con la intervención de ex músicos del Mariachi Vargas de Tecalitlán, y con los arreglos del maestro René Mejía Jacobo; toda la música se hizo en Guadalajara y las voces y mezcla en Los Angeles. Estamos, bien contentos con el resultado y el apoyo de la gente, no sabíamos que iba a ser tan bien aceptado, realmente estamos muy agradecidos con mi padre Dios y con el público, que no se han hecho esperar con sus comentarios a través de redes sociales”, expresó Pedro Velázquez.

Cabe destacar que el álbum “Voz del corazón” está integrado por seis canciones, todas en Mariachi. Entre los autores, destacan Marco Antonio Solís, Manuel Eduardo Castro, Eusebio Cortés y Alex Sabín. Desde el pasado 20 de may0, ya está disponible en las plataformas digitales.

“Platicamos con nuestro mánager el señor Javier Willis, acerca de qué temas íbamos a recopilar, él me sugirió dos canciones y las otras tres se eligieron de la trayectoria de un servidor con Los Mismos, ‘Como fui a enamorarme de ti’ y ‘Acepto mi derrota’, que me solicitó la compañía”.

Asimismo, agregó, “Los otros son ‘Se fue mi Paloma’ y ‘Qué bonito’ de Manuel Eduardo Castro; ‘Me está doliendo dejarte’ de Eusebio Cortés y la canción inédita ‘Baja’, que es de Alex Sabín, un chavo de mi tierra natal, San Felipe, Baja California; me encantó y le pedí que me la guardara, que no se la diera a nadie, y le agradezco en el alma que me haya esperado, porque fueron como dos años, pero tuve esa fortuna de grabarla y estoy muy agradecido”.

Pedro Velázquez mencionó que a través de este álbum su meta es entregar el corazón en cada uno de los temas, y además una forma de agradecerle al público que lo ha apoyado en estos 30 años de carrera artística.

Con el disco “Voz del corazón” ha recibido muy buenas críticas, por lo que agradece mucho la evolución que se ha dado en la forma de escuchar música en los últimos tiempos, ya que las plataformas digitales le permiten llegar a cualquier rincón del mundo.

“Ha sido una evolución muy bonita y critica de repente, porque cuando inició la piratería muchas compañías cerraron sus puertas, se dañó mucho el negocio de la música y los discos, pero ahora con las redes sociales se distribuye más allá de lo que uno imagina, llegas a cualquier lugar del mundo y eso es lo máximo”.

A la par de este proyecto, Pedro Velázquez continúa su camino con Los Mismos, agrupación formada por varios integrantes de Los Bukis, la cual surgió tras la salida de Marco Antonio Solís en 1996. En 2002 fueron nominados al Latin Grammy por Mejor Álbum Grupero y al Premio Lo Nuestro. Además, han sido ganadores de Discos de Oro y Platino por sus ventas y giras a nivel mundial.

“Todo esto significa mucho porque era una inquietud que tenía ya desde hace algunos años, y se me da la oportunidad ahora, que nuestros compañeros regresan de gira con Los Bukis y me quedo solo con Los Mismos. Seguimos trabajando a la par y tratando de coordinar para las presentaciones, que yo quisiera presentar el show del grupo junto a mi proyecto solista para que así el público tenga una buena opción, para escucharnos en varios géneros con música grupera regional y música vernácula, ranchera romántica”.

Finalmente, Pedro Velázquez, dijo que ya está trabajando en las presentaciones, en los videos de las canciones, en más música y también en la realización del disco en físico, ya que muchas personas se lo han pedido, algo que resulta muy halagador para el cantante.

