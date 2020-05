Pau Donés agradece a fans apoyo ante cáncer

Sonriente y moviéndose al ritmo de su nuevo tema es como luce Pau Donés en el video de Eso que tú me das, tema con el que Jarabe de Palo vuelve a la escena musical luego de que el vocalista enfrentara una batalla contra el cáncer que lo alejara del ojo público durante varios años.

Eso que tú me das es un tema en el que el cantante interpreta frases como “Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo”.

En el video se puede ver al músico cantando junto al grupo en una azotea, donde una pareja baila al ritmo de una guitarra y el violín de un mariachi, mientras el fondo incluye algunas fotos de personajes de la revolución mexicana como Pancho Villa o Emiliano Zapata, además de algunas imágenes de nuestra cultura como la Virgen de Guadalupe y una playera del Día de Muertos.

La canción es un agradecimiento a sus fans y a quienes lo motivaron seguir adelante frente a la enfermedad: “Muchos eran, como dice mi amigo Mikel Erentxun, amigos desconocidos que con sus palabras de aliento me hicieron superar momentos difíciles”, se lee en la definición del video publicado en YouTube.

Eso que tú me das es el primer adelanto de Tragas o escupes, nuevo material de Jarabe de Palo que será lanzado en los próximos meses tras la recuperación de Pau Donés.

Fue en abril de este año que el cantante reapareció en redes sociales. Con el mensaje “Vuelvo… porque la música de nuevo a mi cabeza ha vuelto”, fue como el compositor anunció su regreso a los escenarios.

Semanas después se pudo ver en sus redes sociales que se encontraba en el estudio de grabación realizando música nueva.