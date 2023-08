Pato Tello muestra sus emociones en 'De fotos y canciones'

El talentoso cantautor mexicano Pato Tello presenta su primer álbum “De fotos y canciones”, una recopilación de seis temas que hacen alusión a un álbum de fotos físico, que recorre cada momento en la vida romántica de cada persona. El EP ya está disponible en todas las plataformas digitales.

El álbum “De fotos y canciones”, es una pieza auditiva que hace un recorrido por las diferentes etapas románticas de una persona, en referencia a un álbum de recuerdos que va formando historias y entre sus páginas se escucha una canción según el momento que se viva para así crear el soundtrack de la vida.

Los seis temas que se incluyen en este álbum son:

Normalidad

Espectacular

Mis cosas

Miedo a las alturas

A medias

Euforia

En cada canción podemos escuchar una serie de momentos y sentimientos como el amor, la decepción, la monotonía, el despecho y la ilusión, entre otros. La base de estos temas es el pop en sus diferentes facetas, pues cada canción es una historia personal del propio Pato Tello, pero que también tiene el objetivo de ser empático y conectar con las historias del público.

“Escribir es mi terapia, cantar mi pasión y compartirlo con la gente mi ilusión. Y ya pueden hacer suyo mi álbum ‘De fotos y canciones’; esas fotos que no solo ves, sino escuchar la música de fondo. Una foto que te recuerda a eso que no fue, o a la ilusión más grande que has soñado. Este trabajo enorme que me representa tanto, pero que es también de cada una de las personas que viven en él”, expresó Pato Tello.

Sobre el cantante

El cantante ha tenido un gran recibimiento, pues en los últimos meses estuvo trabajando en su música para convertirse en uno de los cantautores más importantes dentro del género pop.

En poco tiempo, Pato Tello ha logrado posicionarse en algunas playlists importantes en la plataforma de Spotify, además de ser invitado por grandes marcas a eventos que lo han posicionado en la industria mexicana.

