Participa Vince Miranda en serie de Telemundo

El actor Vince Miranda está muy contento con su participación en la serie "La suerte de Loli" una producción de Telemundo donde da vida a Arturo, un personaje muy especial e importante en la carrera de Vince.

"Fue una bendición caída del cielo que en plena pandemia llegara a mis manos un proyecto como este, una historia rosa para toda la familia, con un toque de comedia, sin violencia, una historia realmente bonita que ha gustado mucho al público", expresó Vince Miranda.

En la serie, el actor da vida a Arturo, un hombre gay que vive felizmente casado con Matías (Christian Chávez), sin embargo durante la trama se enfrentan a distintos problemas de la vida cotidiana.

"Arturo, es un arquitecto exitoso que vive en Los Ángeles, California, está casado lleva ya cinco años con su esposo y lo que me gusta de esta historia es que la problemática de los personajes no es que sean homosexuales y el típico cliché de que por serlo su problema es que sean aceptados o que salgan del closet, son dos personajes que se aceptan tal cual son y su círculo social perfectamente está equilibrado. Ellos quieren ser papás y pasan por crisis matrimoniales, celos profesionales e inseguridades, problemáticas por las que pasan todas las parejas del mundo".

Sin duda, el actor está muy contento de representar a la comunidad LGBT+ con un personaje maravilloso que busca dejar un mensaje positivo e importante en la sociedad.

"Me gusta que tanto Christian como yo tenemos la oportunidad de tener en nuestras manos maravillosos personajes para contar una historia y poner nuestro granito de arena para que se normalicen estos temas, que una pareja es igual cuando es hombre y mujer, hombre y hombre o mujer y mujer, da igual todos somos seres humanos y pasamos por las mismas emociones. Realmente me siento muy feliz y afortunado de poder hacer este personaje".

A través de sus redes sociales, Vince ha recibido muy buenos comentarios por este personaje, pues la pareja de Arturo y Matías ya se han convertido en una de las favoritas del público.

"No he recibido ningún comentario negativo, todos los comentarios son muy bellos, me dan las gracias por ayudar a que esto se normalice y estoy agradecido con el cariño del público".

El actor comentó que los momentos de grabación ante esta nueva normalidad, fueron difíciles, sin embargo, agradece el profesionalismo y cuidado de todo el equipo por sacar adelante el proyecto de la mejor manera posible.

"Al principio fue un poco tropezado porque en realidad nadie sabía cómo hacerlo, todos fuimos aprendiendo en el camino, empezando porque teníamos hasta cinco o seis pruebas de Covid a la semana durante los seis meses que grabamos y aunque no tuvieras llamado tenías que hacerte la prueba; por un lado estuvo bien porque nos permitió estar como en una burbuja todos protegidos, trabajando tranquilos en el set, y aún así continuamos con las medidas de cubrebocas, careta y sana distancia. No tuvimos la oportunidad de convivir el elenco completo como normalmente se hace, pero fue una grata experiencia".

A la par de su carrera actoral, Vince continúa con otra de sus pasiones, la música, pues tiene un sexteto vocal a capella llamado Los Saviñón, quienes interpretan canciones de Disney y se encuentran preparando dos temas inéditos. Además tiene su proyecto como solista y se encuentra en la promoción de su reciente sencillo Más Allá.

Conéct@te:

Instagram: @vince_miranda

Facebook: /vincemirandaoficial