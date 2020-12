Participa Mónica Jiménez en la serie Enemigo íntimo

La actriz colombiana Mónica Jiménez se encuentra muy feliz y satisfecha con su participación en la serie “Enemigo íntimo”, donde da vida a Eladia, una mujer de carácter fuerte que en la segunda temporada de este proyecto, ha dado un nuevo giro, representando nuevos desafíos para ella.

“Le ha ido bastante bien a la serie y sobre todo en esta segunda temporada. Gran parte de la historia se desarrolla en la cárcel de Las dunas, yo interpreto a Eladia, la jefa de custodias, que se encarga de hacer la vida de cuadritos a la protagonista, Roxana Rodiles (Fernanda Castillo)”, expresó Mónica Jiménez.

Durante esta segunda temporada, la historia toma un giro muy interesante, para todos los personajes, algo que representó nuevos bríos y retos para Mónica, quien sin duda, está feliz de poder darle un nuevo matiz a Eladia.

“En la nueva temporada, ahora es Roxana quien organiza a las mujeres dentro de la cárcel para que se alíen, y entre ellas está Eladia, que se vuelve cómplice de muchas cosas; eso le permite al público conocer otra cara de Eladia, una mujer más flexible y más interesada. Actoralmente fue muy padre poder salir del lugar en el que venía trabajando en la temporada pasada y aunque es el mismo personaje, fue un nuevo reto, sobre todo darle ese sentido, más allá de los estereotipos, volverla un personaje así, sacarlo del cliché, darle un matiz verosímil y hacerlo más humano, para que sea creíble y justo es lo que nos pasa cuando nos enganchamos con los personajes, la gente ha empatizado bastante con Eladia”.Durante estos meses debido a la pandemia, Mónica pospuso varios proyectos, dedicándose de lleno a hacer ejercicio para mantener el ánimo e incluso emprendió un negocio de comida colombiana, trayendo a México un poco de sus raíces y delicias culinarias de su país natal.

Asimismo, poco a poco ha ido incorporándose a varias producciones, participando en capítulos breves pero muy interesantes.

“La chamba va saliendo a cuentagotas, he participado en proyectos muy interesantes y he tenido la oportunidad de trabajar con grandes actores. También he colaborado con escuelas de cine y con La Casa de Teatro, donde yo estudié, con algunas lecturas dramatizadas que pueden disfrutar en YouTube”.

Mónica comentó que estará participando en distintas producciones para las diversas plataformas digitales, haciendo hincapié en la gran oportunidad que estas representan.

“La apertura que se da en las diversas plataformas digitales, ha sido una oportunidad para todos, tanto actores y creativos; además evolucionar en el tipo de historia y la forma de contarlas y sin duda el beneficiado es el espectador con estas opciones para disfrutar. Asimismo, a nosotros nos permite llegar a diversas partes del mundo y tener esa retroalimentación con el público a través de las redes sociales”.

Conéct@te:

Instagram: @monicajimenezactriz