Pablo Rivera presenta su sencillo "Amor Caníbal"

El cantautor mexicano Pablo Rivera, presenta su reciente sencillo "Amor caníbal", un tema en el que hace una reflexión sobre una relación tóxica, donde cada parte palpita por hacer suyo al otro de manera perpetua.



"La canción surge porque estaba leyendo un libro de la antropofagia documentada a través de la historia, porque me interesaba el tema y hubo una cosa que me llamó la atención, el hecho de que en una relación, hay ciertas maneras de hablar que tienen que ver con la comida, como el 'Te voy a comer a besos', 'eres un bombón', o 'eres muy dulce', que propiamente tienen que ver con un acto de comer. Entonces mi cabeza empezó a dar vueltas alrededor del tema y también de la alegoría de Adán y Eva, la expulsión del paraíso cuando él muerde la manzana y la idea de que el deseo es una pulsión del cuerpo", expresó Pablo Rivera.

A partir de esas ideas el cantautor construyó una historia en la que una pareja que lleva una relación tóxica, se da cuenta que cada uno de ellos podría atrapar al otro, de una forma metafórica.

"Puede caer en el error de 'yo te quiero tanto y eres sólo para mí', y que tengan esta pulsión por abrazarse al otro de manera egoísta, una relación en delirio a punto de consumirse".

La canción fue grabada en los estudios Mauna Kea de Carlos Díaz, bajista del grupo mexicano Los Daniels. Asimismo, cuenta con un video oficial que estuvo a cargo de La Hoja Films, productora audiovisual de la Ciudad de México.

"Tuve la suerte de encontrarme con gente muy talentosa, los chicos de la productora garraron muy bien la onda de cómo era esta canción e hicieron un video muy bonito, donde está toda esa representación simbólica de esta pareja que de repente se ama, de repente se desea y se siente en peligro. Y esos elementos que aparecen de la metáfora, me encantó como quedó y al público le ha gustado mucho también". Pablo Rivera es un músico y compositor que explora la canción desde la crónica, la reflexión, y las emociones de la realidad citadina. Perteneciente a una nueva generación de compositores con interés en la propuesta estética de la canción, tiene influencias de rock, pop y jazz, pero sin encasillarse en un género definido.

Su historia en la música es muy peculiar, pues descubrió su talento por azares del destino y se ha preparado arduamente de manera profesional para brindar lo mejor al público.

"Siempre he tenido la música presente en mi vida, pero de repente da un giro y me doy cuenta que necesito compartir mis canciones. En 2016 entré de escondidas al concurso 'Viva la canción de autor', en ese momento trabajaba en otro ámbito como de oficina y entonces, en los recesos iba a concursar y para mí sorpresa, quedé en segundo lugar. Desde ahí me di cuenta que me encantaba compartir lo que hacía, y tuve la fortuna de hacer la audición para entrar al taller de composición de la Sociedad de Autores y Compositores de México, fui parte de la cuarta generación como becado y ahí empecé a sentirme mejor como pez en el agua".

A partir de ahí, su talento salió a la luz y fue acreedor a más concursos, pues fue ganador de “El Bolero de hoy”, organizado por el Instituto Mexicano de la Radio en el 2018. Asimismo, en el 2019, publicó su primer EP titulado “Ventanas de oficina” y a finales de 2020 fue ganador del concurso de composición de canciones “Rómpela con Nazil” con su tema “Pucheros”, mismo que fue producido para plataformas por miembros del grupo mexicano Jumbo.

Respecto a los tiempos de pandemia, Pablo Rivera agradece los momentos de aprendizaje, sin embargo, reconoció que para el mundo de la música ha sido difícil por la cancelación de conciertos, que sin duda es parte fundamental de su carrera.

"Ha sido un tiempo de aprendizaje, sobre todo al obligarnos a estar todo el tiempo con uno mismo. En cuestión de la música, ha sido difícil, porque los conciertos tienen que suceder por eso la experiencia que es única, lo demás es un retrato de la música, la tecnología nos permite muchas cosas, pero la música en vivo es lo mejor".

Entre sus próximos planes Pablo Rivera comentó que pronto lanzará el tema "Varias vidas" en colaboración con Karla Kobach.

"Será in giro temático, vamos a hablar de darse cuenta que has pasado muchas batallas y cosas con una pareja y que siguen ahí, que siempre hay sorpresas nuevas".

Pablo Rivera está muy activo en redes sociales, incluso en TikTok realiza videos para dar concejos sobre cómo hacer canciones, ya que hay un público cautivo muy interesado en el tema.

Conéct@te:

Instagram: @soypablorivera

TikTok: @soypablorivera









