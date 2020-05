"Otro poco" nuevo sencillo del artista Dverso

El cantante y músico colombiano Dverso ha cautivado al público mexicano con su reciente sencillo "Otro poco", un tema del género urbano, mezclado con ritmos afro beats, muy llamativo ideal para bailar y transmitir muy buena vibra.

"Es un tema que hice con mucho cariño y mucho amor, precisamente para esta situación que estamos viviendo, ya que muchas personas se pueden identificar porque no tienen a su lado a ese ser querido, entonces desean otro poco de esa persona, otro poco de amor, de una caricia y otro poco de tiempo. Además es una canción muy romántica y bailable", expresó.

A unos días de su lanzamiento, la canción y el videoclip han causado gran sensación entre el público, superando las 350 mil reproducciones en YouTube.

"El alcance de este tema me tiene muy impactado, los fans la comparten en sus redes sociales y utilizan el hashtag #OtroPoco y yo estoy muy feliz y agradecido. Creo que la canción está tocando muchos corazones y es justo lo que quería, porque en este momento con la situación tan difícil, la gente necesita algo pata sentir amor y transmitirlo a sus seres queridos".

Dverso ha tenido gran éxito en su natal Colombia, asimismo, México es el segundo país que más escucha su música, por tal motivo desde el año pasado, se propuso llegar a Tierras Aztecas para seguir conquistando al público y contagiar su vibra positiva con su buena música. En noviembre de 2019, visitó México por vez primera quedando sorprendido por la buena respuesta de la gente”.

"Fue increíble el recibimiento del público en México, cuando estuve en Guadalajara me impactó un grupo de chicas que estaba en el centro de la ciudad, íbamos caminando y se acercaron a saludarme, empezaron a cantar mi canción y me pidieron fotos, fue algo maravilloso. En las estadísticas de las plataformas digitales, México es el segundo país que más escucha mi música después de Colombia y yo estoy súper agradecido y feliz con todo esto. Además, México me ha encantado en muchos aspectos como su gastronomía, me encantaron los tacos y las quesadillas, aunque no soy muy amante del picante y eso fue lo que me costó, pero aun así me encantó todo".

Para estas fechas, Dverso tenía planeado volver a México y realizar una serie de presentaciones por varias ciudades, sin embargo, por el Covid-19 se tuvo que posponer.

"Ya teníamos planeados algunos eventos en Puebla, Querétaro, Guadalajara y Ciudad de México, y no veo la hora de poder hacerlo porque México es un país que amo, no sólo porque ha apoyado mi música sino que me enamoré del país y el calor de la gente. Cuando termine la pandemia, estaremos de vuelta por allá".

Actualmente, está pasando la cuarentena en Colombia, haciendo diversas actividades, sin dejar de trabajar, planeando nuevos proyectos y próximos lanzamientos, para seguir cantándole al público.

“Soy un chico muy tranquilo y de hogar, he estado haciendo música en casa, enfocado en componer y en hacer música nueva; además he estado haciendo ejercicio e hice un curso de neurocomunicación, porque es importante siempre crecer profesional y espiritualmente, porque la idea es estar siempre activos y enfocados en nuestros sueños”.

Dverso demostró su interés por la música desde pequeño, además creció entre una familia que amaba la música salsa. Y desde temprana edad comenzó a componer sus propias letras basándose en experiencias propias e historias de gente cercana, para después plasmarlas en la música.

“Cuando empezó la ola del reggaetón, me enamoré del género y pues 10 años después de trayectoria, acá seguimos. Y bueno, pronto se viene una colaboración con un artista de Puerto Rico muy reconocido, una gran sorpresa para el público”.

