'One Piece' tendrá un remake: Conoce los detalles

Con el gran éxito que tuvo la adaptación live-action de "One Piece" en Netflix, este 17 de diciembre la plataforma de streamer volvió a sorprender a los fanáticos de este manga, pues a través de sus redes sociales dieron a conocer que la historia del mangaka Eiichirō Oda tendrá un remake.

El anuncio se hizo durante la Jump Festa 2024, donde la empresa editorial Shueisha informó sobre el remake de "One Piece" en colaboración con WIT Studio, quien producirá esta nueva versión del manga, que llegará a la plataforma de Netflix.

Este proyecto se realizará con el objetivo de celebrar el 25 aniversario de One Piece y contará con un nuevo equipo de animación. En esta ocasión el nombre original de esta versión será "The One Piece" y adaptará el arco de Romance Dawn.

Datos sobre WIT Studio

El estudio de animación japonés WIT Studio se fundó en 2012. Hasta el momento se ha posicionado en la industria del anime con grandes éxitos como: "Shingeki no Kyojin", "Spy x Family", "Vinland Saga" o por el largometraje "Hal".