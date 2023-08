Nos despedía si engordábamos: Lizzo es denunciada por otros seis exempleados

La cantante Lizzo enfrenta nuevas acusasiones de acoso y hostigamiento laboral por parte de otro grupo de bailarines que formaban parte de su staff.

Según la NBC, el abogado Ron Zambrano, que representa a tres bailarinas que denunciaron a la intérprete de música pop, recibió seis quejas más de un grupo de ex empleados que participaron en algunas de sus giras, así como en el programa "Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls".

Zambrano dijo que varias de las acusaciones coinciden en estar bajo un ambiente sexualmente cargado mientras trabajaban con la celebridad.

Además, uno de los denunciantes acusó a Lizzo de despedir a los bailarines que engordaban, a pesar de ser una personalidad que ha saltado a la fama por llevar la bandera del "body positive".

"Lizzo dijo a la empleada que era normal que despidiera a las bailarinas cuando engordan", dijo el representante legal.

Arianna Davis, Crystal Williams y Noelle Rodríguez fueron las bailarinas que destaparon los supuestos abusos de Lizzo, las mujeres representadas por Ron Zambrano han abierto la brecha para otros denunciantes.

“Las tres bailarinas que hablaron con valentía y compartieron sus experiencias les abrieron las puertas a otras personas que se empoderaron para poder hacer lo mismo. Las acusaciones están vinculadas a un ambiente laboral de fuerte carga sexual y estamos evaluando si podemos accionar en la justicia, es muy pronto para decirlo”, dijo Zambrano para Page Six.

Lizzo se defiende de los señalamientos

A inicios de agosto, las tres exbailarinas Arianna, Crystal y Noelle acusaron a Lizzo de acosarlas sexualmente entre 2021 y 2023.

Días depués, Melissa Viviane Jefferson, nombre real de la celebridad, salió a defenderse desde sus redes sociales.

“Estas historias sensacionalistas provienen de exempleadas que ya admitieron públicamente que las habían avisado de que su comportamiento en la gira fue inapropiado y poco profesional”, dijo la cantante.

Lizzo podría enfrentarse a demandas por pagos retrasados, despidos injustificados, racismo y gordofobia.