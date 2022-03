Jim Carrey se dice “asqueado” por la bofetada de Will Smith a Chris Rock

Muchos famosos son los que han salido a opinar negativamente sobre lo acontecido en la ceremonia de la 94 edición de los Premios Oscar, luego de que Will Smith cacheteara a Chris Rock por una broma sobre la alopecia de Jada Pinkett; no obstante, una de las más duras críticas a su actitud de violencia fue la emitida por Jim Carrey, quien mencionó que, si él hubiera sido el afectado, habría demandado por una gran cantidad de dinero al esposo de Pinchett.



“Si hubiera sido yo, habría anunciado esta mañana (a la mañana siguiente) que iba a denunciar a Will por 200 millones de dólares, porque ese vídeo va a estar ahí para siempre, va a ser historia. Ese insulto va a durar mucho tiempo”, declaró el intérprete de La Máscara, a la presentadora Gyale King en entrevista para el programa This Morning de la CBS.

Y es que, hasta el momento se sabe que Chris Rock decidió no levantar cargos contra Smith por su reacción ante el comentario desafortunado del comediante y al respecto, Jim aseguró que lo hizo porque él (Rock) no quería más problemas. Asimismo, lejos de apoyar al reciente ganador del Oscar por Rey Richard o subirse a los memes, el comediante ha sido muy crítico con todo el suceso, con la reacción del también actor y la del público que lo ovacionó al recibir su Oscar.

"Me da asco, y me dio asco la ovación que le dieron. En Hollywood son unos cobardes. Lo sentí como una indicación de que ya no somos un club de gente cool”, mencionó Carrey, al recordar el tan mencionado acontecimiento.

En este sentido, también señaló que esperaba que la seguridad del Dolby Theather en Los Ángeles, sitio donde se llevó a cabo el importante evento, escoltara al esposo de Jada Pinchett fuera del recinto.

“No puedes hacer eso, no puedes subir a un escenario y golpear gente solo por palabras, Will debe tener algo dentro de él que no ha resuelto y espero que le vaya bien, le deseo lo mejor (…) no tengo nada en contra de Will Smith”, agregó.

Will Smith y la bofetada a Chris Rock, subtitulado en español al completo en los Oscars 2022 pic.twitter.com/cT80Sxs0jp — kocg957 (@759gcok) March 28, 2022

UN MOMENTO QUE ECLIPSÓ LA CEREMONIA

Cuando la presentadora comentó cómo la situación había escalado muy rápido, Carrey simplemente contestó que no había nada que escalar y que Will había terminado atrayendo toda la atención de la noche, cuando era el momento de mucha gente para celebrar sus trabajos a lo largo del año.

“Eclipsó el momento para brillar de todo el mundo. Mucha gente trabajó muy duro para poder estar ahí y tener su momento y recibir ese premio por ese trabajo durísimo, no es moco de pavo todo lo que hay que hacer para que te nominen a un Óscar (…) y fue un momento egoísta, eclipsar todo eso”, aseguró.

Por último, Jim Carrey destacó que es muy diferente estar en desacuerdo con un comediante y expresar el descontento desde tu asiento o en redes sociales, a llegar a ser violento físicamente: “Si quieres, gritas desde tus butacas y muestras tu desaprobación como público, o dices algo en Twitter, pero no tienes derecho a subir al escenario y golpear a alguien por decir algo que no te gusta”, puntualizó.

Ahora solo queda esperar saber cuáles serán las acciones que tome la Academia de cine en contra del actor Will Smith.

Publicado originalmente en El Sol de Puebla