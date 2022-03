Es un sketch, dice Edgar Oceransky sobre polémico video

El cantautor mexicano Edgar Oceransky respondió a las acusaciones que recibió en su contra la semana pasada sobre acoso sexual y un polémico video que se grabó hace varios años donde acepta que le gustan las menores de edad.

Por medio de un comunicado en sus redes sociales, el cantante que reside en Querétaro afirmó que las acusaciones en su contra son falsas. Esto en relación a lo publicado por la usuaria Anhelé en Twitter, quien señaló que había vivido de cerca el acoso de Oceransky cuando tenía 16 años.

Te puede interesar: ¿Quién es quién en la serie de Vicente Fernández en Televisa? La realidad contra la ficción

Respecto al polémico video y audio, que fuera grabado en uno de sus shows hace 13 años, el cantante aseguró que se trata de un sketch, por lo que pidió no se descontextualice y sea tomado como una ficción.

Vuelvo a subir el audio del concierto donde @EdgarOceransky cuenta que les gustan las niñas de 15 años. https://t.co/BDbvSHcoCS pic.twitter.com/zeAda6J74i — Anhe|é (@anhele) March 11, 2022

“(El sketch) como toda obra escénica, entra en el terreno de la ficción y han querido hacerlo ver como una confesión de un delito que jamás he cometido y del que jamás se me ha acusado por ninguna persona en alguna instancia legal”, indicó el comunicado. “Probablemente el contenido del audio sea sensible y no agrade a muchas personas”.

También calificó como “injustificado” que la situación haya provocado que la gran parte de los conciertos de su gira “Estoy Aquí 20 años” se hayan cancelado por las acusaciones, al señalar que la decisión afecta la situación económica de diversas familias.

Dentro de las fechas canceladas se encuentran algunas muy importantes como su presentación en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México para el pasado viernes 11 de marzo y en el Teatro Diana de Guadalajara.

Del lado personal, aseguró que la situación afectó no solo a él sino a su familia, por lo que anunció que recurrirá a instancias correspondientes para aclarar la situación y dar pruebas que avalen sus argumentos.

“Aclaro estos puntos con el firme propósito de desactivar esta calumnia, la cual no solo ha afectado a mi persona si no a mi familia, a mis colaboradores y amigos, pero sobre todo a mi público que durante más de dos décadas ha estado conmigo”, afirmó el cantante.

Al Público en general y Medios de Comunicación. #EdgarOceransky pic.twitter.com/AFRdouleUm — Edgar Oceransky (@EdgarOceransky) March 14, 2022

Critican postura de Oceransky

Tras el comunicado, muchos usuarios y en especial mujeres criticaron la postura de Edgar Oceransky al calificar como “ficción” la violencia que normaliza en su supuesto sketch, como por revictimizar a la usuaria que decidió acusarlo.

Le pidieron mayor responsabilidad para sus palabras y que maneje la crisis de manera correcta. Además, varias usuarias señalaron que ya otras mujeres lo habían acusado de acoso cuando eran menores de edad, por lo que no permanecerán calladas.

“Es muy fácil para Edgar Oceransky llamar ‘ficción’ sus declaraciones. Pero, ¿sabes qué Edgar? Las mujeres hablan, y Anhelé no está sola. Hay más mujeres que te recuerdan, que recuerdan cómo les tirabas la onda a los 16 cuando tú eras un adulto”, escribió la usuaria Sol Ángel.

Otras como La Telefona comentaron: “El acoso y el abuso de menores es un chiste para ellos, material para un sketch y para nosotras nuestra realidad, el pan de cada día”.

Las acusaciones contra Oceransky

Las acusaciones contra Oceransky comenzaron en el marco del Día de la Mujer, el pasado 8 de marzo, cuando la usuaria Anhelé decidió comentar una publicación donde dejaba ver el acoso que habría sufrido del cantante.

“Que cómo sé que Edgar Oceransky acosaba a menores: porque a mí me ‘tiraba la onda’ y me pedía que ‘le cumpliera la fantasía’ de tener relaciones con un menor de edad, yo tenía 16 años. Esa no es toda la historia, pero no estoy lista para contarla”, escribió Anhelé.

Posteriormente, Anhelé dio a conocer el video sobre Oceransky en uno de sus conciertos donde realiza el monólogo con una historia sobre tener una relación con una menor de edad. En la historia señala que tenía una relación con una menor de 15 años.

Dentro de sus palabras afirma que las mujeres se vuelven complicadas con la edad y que con las chicas jóvenes todo era muy sencillo, por lo que para él era mejor.

“Yo cuando la conocí tenía 15 años, yo evidentemente no, ahorita ella debe de tener como 23. No es lo mismo porque miren, con el tiempo las mujeres se van volviendo más ariscas cada vez ¿no?”, explica en la historia. “Las mujeres adolescentes son muy claras porque no están pervertidas, las mujeres grandes mientras más van creciendo ‘no’ es ‘sí’ y ‘no, menos, depende qué día te lo digan, con qué cara te lo digan, en que momento del ciclo se encuentren y en qué situación te lo digan, entonces es como muy complicado”.

A pesar de que el video con el monólogo llevaba años en YouTube, debido a las acusaciones Edgar Oceransky decidió denunciarlo por derechos de autos para que fuera eliminado, pero otros usuarios lo descargaron y lo publicaron en diversas redes sociales.

Después del Día del 8M, diversas mujeres decidieron alzar la voz y denunciar abusos que han sufrido. En el caso del espectáculo, las acusaciones contra Edgar Oceransky se une al caso de Luis Llano, quien fue acusado de violencia sexual y abuso de poder por Sasha Sokol cuando ella era menor de edad.

Publicado originalmente en El Sol de Puebla









TE RECOMENDAMOS EL PODCAST ⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music