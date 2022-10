"¿De qué me sirve la vida?" La preocupante foto y mensajes de Amaia Montero

Amaia Montero, exvocalista del grupo "La Oreja de Van Gogh", preocupó este día a sus seguidores luego de que publicara una fotografía y un mensaje que reflejan el duro momento por el que está pasando la cantante.

“Me siento destruida”, es el mensaje que la artista escribió en Instagram junto a una fotografía en blanco y negro, donde se le ve con aspecto demacrado y expresión ausente, lo que ha provocado que sus fans estén preocupados.

Así fue como la estrella publicó en su cuenta oficial. | Foto: Instagra @amaiamonterooficial

"Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?", expresó además la artista española, entre los múltiples comentarios que despertó esta fotografía, publicada dos veces en su cuenta

Esta imagen y los mensajes que alertaron a su público llegan en un abrupto cambio de actitud, pues hace unos días anunció, con una actitud más optimista, su regreso a la música con el quinto disco en solitario de su carrera y el primero en cuatro años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Amaia montero (@amaiamonterooficial)

No es la primera vez que Amaia preocupa a sus fans

No es la primera vez que se encienden las alarmas sobre la salud de Amaia por sus publicaciones.

En 2020, por ejemplo, se despidió aparentemente de la actividad pública con un igualmente inquietante y escueto "hasta pronto".

Su club de fans dijo entonces que la razón fue el comentario de un supuesto seguidor al que ella no reaccionó bien, lo que a su vez suscitó el escarnio por parte de otros usuarios contra la cantante.

En septiembre de 2018 también se viralizaron sus mensajes en Twitter donde hablaba de su retiro de la música: "The game is over" y "Empezando a despedirme y empezando por el principio".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Oreja de Van Gogh - Oficial (@laorejadevangogh)

Esta plataforma también fue utilizada por Amaia para lanzarse contra la cantante Malú, luego que en una entrevista la aludió al hablar de los problemas físicos que sufren las cantantes. "Me ha llamado gorda y punto", dijo molesta.

Además, criticó que su sucesora en La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez, firmara a los seguidores discos de la etapa en la que era ella la vocalista del grupo.

Tras alcanzar la fama como la vocalista y coescritora de los éxitos de este grupo, el de mayor éxito en España en este siglo, Montero (Irún, 1976) inició su carrera en solitario con un disco homónimo lanzado en 2008, al que siguieron "Amaia Montero 2" (2011), "Si Dios quiere yo también" (2014) y "Nacidos para creer" (2018).

Con información de EFE