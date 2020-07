Ofrece Mardoll alternativas musicales que reflejan el momento de la pandemia

“Justamente la canción llegó en un momento sin querer oportuno, porque nadie esperaba todo esto del Covid y el confinamiento nos tiene aislados y como somos animales sociales y que de un día para otro nos quitan esa parte, por supuesto es difícil para todos porque no sabemos cuándo va a terminar”.

Mardoll es una joven y talentosa cantante de origen húngaro, que en tan sólo tres años ha logrado consolidar su carrera con su propuesta musical de pop-rap, combinando sus introspectivas letras con ritmos muy pegajosos que han conquistado al público a nivel mundial.

“En mis canciones siempre trato de transmitir mis sentimientos directamente de una manera honesta, y en esta canción no es la excepción, pues viene con sentimientos de depresión, expresando esos momentos cuando pasas por el espejo, te miras y te preguntas quién soy y en qué me convertí; como el título lo dice ese momento cuando estás sobresaturado de ciertas cosas y con una bola de sentimientos, y realmente ha sido algo increíble porque mucha gente se identifica con este tema”, expresó Mardoll.

Sin duda, esta canción llegó un buen momento, pues todos pasamos tiempos difíciles por la pandemia derivada del Covid-19, y con el encierro tenemos momentos de confusión y mucha reflexión.

En entrevista, la cantante nos habla de su sencillo “Overwhelmed”, una canción de su autoría que hace referencia la inmersión profunda en el “autodesprecio” y el estrés de la vida diaria, pero dando un importante mensaje de enfrentar nuestros propios demonios y tomar la vida con gran fuerza.

La cantante llegó a Hungría desde el invierno para pasar las vacaciones junto a su familia, y debido a la pandemia tuvo que quedarse allá a pasar el confinamiento, y ha aprovechado para realizar diversas actividades, continuar trabajando a la distancia y pasar tiempo con sus seres queridos.

“Me quedé acá y no tengo ropa para el verano (sonríe). Diario me levanto cuando mi perro va por mí, lo saco a dar una vuelta, hago ejercicio y he estado escribiendo nuevas canciones. Además, estoy disfrutando esa posibilidad de estar con mi familia, sobre todo con mi hermano pequeño que tiene 14 años y que por las giras y todo el trabajo, sólo lo veo cuatro veces al año”.

A raíz de la cuarentena, Mardoll ha estado más activa en las redes sociales, compartiendo contenido en Instagram para estar en contacto con sus seguidores, también abrió su cuenta en Tik Tok donde realiza divertidos vídeos.

“En este tiempo junto a mi hermano, estoy descubriendo todo lo que es cool y está de moda para los chicos, y una de esas cosas es Tik Tok, los bailes y todos los vídeos me han gustado y estoy haciendo varios videos que me divierten mucho”.

Desde muy pequeña, Mardoll tenía muy claro su amor y pasión por la música, pues siempre cantaba y bailaba, disfrutando todo eso, con el sueño de algún día tener su propio proyecto para expresar sus ideas y sentimientos a través de la música.

“Me gustaba cantar, bailar y siempre estaba haciendo algo de eso, y mis papás decían ‘¿qué onda con esta niña?’ (risas), pero una vez en una conversación mi papá me dijo 'si tú haces lo que te gusta, nunca vas a trabajar en tu vida'; eso se me quedó muy marcado y lo tengo presente hasta el día de hoy. Incluso cuando estaba en la universidad, muchos amigos me decían qué haces aquí, estás gastando tu dinero, dedícate a hacer lo que te gusta, la música donde realmente debes estar, entonces tomé la decisión de hacerlo y le dije a mis papás que quería ser cantante y quería que me apoyaran, y desde hace tres años empecé este camino”.

Mardoll quiere seguir expandiendo su música por todo el mundo, y por supuesto, llegar a México es uno de sus objetivos, pues siempre ha querido venir a tierras aztecas para conocer la cultura y los diversos lugares turísticos, pero también con la idea de traer su música y conquistar al público mexicano.

