Network anuncia segunda temporada con nuevo elenco

Jorge Salinas aceptó el reto de encarnar a Howard Beale en la obra teatral Network, pues asegura, está en su mejor momento emocional y físicamente, sin los malestares de columna que padecía; “quiero estar en los zapatos de Daniel Giménez Cacho –quien encarnó al personaje en su primera temporada-, él me dijo que qué valentía la mía”.

En nutrida conferencia de prensa también se presentó a la actriz Jimena González Rubio como Diana Christensen y a Lucio Giménez Cacho, hijo de Daniel Giménez Cacho, quienes encabezan el montaje su segunda temporada en el Teatro de los Insurgentes, a partir del próximo viernes 9.

Puede interesarte: Llega a México El diván rojo, obra del autor de Yo soy Betty, la fea

La obra, “polémica, divertida, hasta ácida y sarcástica”, dijo Claudio Carrera, anfitrión y productor de la obra al lado de Tina Galindo y Diego Luna, narra el ascenso y caída de un presentador que antela falta de rating de su programa, anuncia que se suicidará en una transmisión en vivo.

En entrevista posterior con El Sol de México, Jorge Salinas informó que lleva cuatro semanas de ensayo, en las que “no he podido ver a mis hijas, debido a que a diferencia del elenco anterior, que les llevó cuatro meses la preproducción, yo he contado con un mes para aprenderme el libreto, ensayos y ser dirigido por mi coach Lombana”.

Y, sin embargo, expresó, “me siento muy contento, emocionado y aterrado, cuando acepté este proyecto me dije ‘¿qué hice?’, pero la verdad estoy muy contento porque oportunidades como estas no llegan a diario”, afirmó Salinas, cuya anterior aparición en teatro fue en la obra Variaciones enigmáticas, en 2018.

“Estar en los zapatos de Daniel Giménez Cacho es un reto, sé que si el público repite la obra, va a haber comparaciones entre él y yo, estoy dispuesto a escuchar. Esto no es una competencia, sino un aprendizaje de mi lado. Aquí quien importa es la audiencia, que se entretenga y salga con un dejo de reflexión”.

Foto: Cortesía

De Howard Beale, expresó: “le daré mi personalidad, mi estilo, afortunadamente es como Hamlet, cuántos no lo han interpretado. Hay que aceptarlo como tal, mi interpretación va a hacer diferente a la de Daniel, a quien admiro y respeto. Howard es un personaje muy complejo, es un comunicador que no es que raye en la psicosis pero sí en la esquizofrenia. Tiene cierto grado de locura que después lo va controlando poco a poco, pero es manejado por la empresa de comunicación para la que trabaja y eso es actual, se vive ahora”.

Sobre su nueva actitud, más cercano a la prensa, comentó que hizo trabajo de aceptación junto a su esposa Elizabeth Álvarez, quien le hizo ver que al ser actores, necesitan comunicarse con su público; “sólo preguntas personales no respondo”, dijo, aunque admitió que “el precio de la fama para mí es no estar con mi familia en las últimas cuatro semanas, que es el tiempo que llevo montando mi personaje, he hecho un trabajo forzado, muy forzado, mi mente está saturada. Estoy con textos ya cruzados, necesito dormir bien para estrenar”.

Agregó que esta obra le permite expresar lo que este personaje dentro de su hartazgo manifiesta con la frase de batalla “¡estoy hasta la madre!”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Y es que, “Howard dentro de sus demonios y ese dolor que tiene, cae en el alcoholismo, vive en soledad, luego ser sobajado por su propia empresa que lo obliga a hacer cosas por el rating, es algo que a muchos de nosotros, actores, actrices y comunicadores les ha pasado”.

A partir del viernes 9 de septiembre Jorge Salinas protagoniza Network en el Teatro de los Insurgentes, junto a Jimena González, Lucio Giménez Cacho, Francisco Rubio, Luis Miguel Lombana, Diego Jaúregui, Michel de León, Itzany Nava, Viridiana Olvera y Denisse de Ramery.