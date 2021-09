Natalia Jiménez rinde tributo con disco dedicado a compositores mexicanos

Despertar al grito del señor del gas, y armonizar el día con el tan característico sonido de la campana que anuncia la llegada del camión de la basura, son algunos de los sonidos que Natalia Jiménez tiene grabados en su mente como recuerdos de la Ciudad de México.

Y es que la cantante vivió aquí desde que tenía 21 años, hasta que cumplió 30 y se mudó a Miami, y pese a que fue un período corto, desde los primeros días se enamoró del país.

“Sólo había salido de España para visitar a mi hermano que vive en Seatle, cuando llegué a esta ciudad, viniendo de un pueblo cerca de Madrid, fue el choque cultural más bestial del mundo. Porque la cantidad de gente, el tráfico, el ruido, la cantidad de oferta de todo y a todas horas. Para mí era impensable que pudieras ir a un sitio a las tres de la mañana, y bueno sí puedes”, plática vía Zoom.

Sin miedo alguno, Natalia recuerda cómo solía moverse en transporte público para visitar la mayor cantidad de lugares posibles, y asegura que gracias a ello logró sentir a fondo la ciudad.

“Soy aventurera, a mí no me importaba, me subí al metro, a las combis, a todos lados, porque quería conocer”, comenta. “Iba a escalar a un rocódromo que estaba en Santa María Ticomán, y me iba en el metro de Indios Verdes muy feliz, me convertí en una más, me sentí tan a gusto que cuando volví a Madrid como que me faltaba todo ese bullicio”.

La también compositora se considera más mexicana que otra cosa, e incluso revela que cuando viaja al extranjero procura llevar salsa picante y chile piquín para aderezar sus comidas.

Para celebrar su amor por México, presenta el álbum México de mi corazón II, el segundo volumen de un proyecto iniciado en 2019, con el cual la cantante homenajea a los grandes compositores de nuestro país como Juan Gabriel, José Alfredo Jiménez y Juan Zaizar.

El disco se compone de temas que deseaba incluir desde la primera parte, pero no alcanzaron a entrar, y de algunos otros que sus fans le sugirieron a través de las redes sociales. Todos los videos se rodaron en el estado de Guanajuato, para hacer un homenaje a José Alfredo, autor de gran parte de este repertorio.

La cantante expresó que le da mucho orgullo formar parte de la lista de extranjeros que apapachan a nuestro país a través de la música, y compartió cómo vivió el proceso de darle su toque propio a las canciones.

“Quería cambiar el sonido al anterior álbum, que fuera un poquito más clásico y puro, en el sentido de que sonara más mariachi que el pasado. No van a oír tantos teclados, ni tantas campanas, ni tantas cosas y elementos que no son del mariachi naturalmente, y quería que fuera más 'cantinero', así como de los años 70. Por eso hicimos una portada retro que va con el sonido del disco”.

Para este proyecto invitó a Ana Bárbara, Joss Favela, la Banda MS, Gerardo Ortiz y el grupo Los 2 de la S. Para el próximo año tiene previsto realizar una gira por las principales ciudades de Estados Unidos y otras partes del mundo el próximo año.