Nampa Básico deja que su arte hable por él: "ya le dimos la vuelta a quienes me criticaron"

Sin necesidad de una confrontaron directa, Nanpa Básico calló la boca de sus detractores con sólo compartir su arte.

Hace casi dos décadas, el colombiano descubrió su pasión por la música; el rap fue el género que más lo atrajo debido a que era el que muchos de sus amigos cantaban. Sin embargo, la mayoría de ellos plasmaban en cada una de sus letras temas de narcotráfico, adicciones, incluso el dolor que muchos sentían al perder a un ser querido, consecuencia de la delincuencia.

Aunque Nanpa comenzó cantando con temas similares, el colombiano nunca se sintió identificado, por lo que apostó mejor por interpretar canciones desde una perspectiva positiva, resaltando los logros que ha tenido en su vida.

“Al principio rapeaba lo que mis ‘panas’ (amigos) consumían, creí que eso era el rap, pero cuando me hice más maduro entendí la fuerza de la palabra, entendí lo importante de replicar mensajes lascivos; por ejemplo, en el cine colombiano se proyecta mucha prostitución y drogas, no me gustaba que lo que salía de Colombia sea lo mismo siempre: narcos, cocaína, prostitución…¿por qué sólo muestran eso del país?, eso me daba coraje.

“Así que empecé a cambiar mi forma de rapear con cosas muy diferentes, con mensajes distintos mostrando lo bueno de mi país. Me preguntaba, ¿de qué voy a escribir?, ¿de las cagadas que he hecho? No puedo estar contando todos los errores que he cometido, no porque sea malo, sino mejor contar todo lo lindo que me ha pasado”, afirmó el artista de 32 años en conferencia de prensa.

Pero para ojos de terceros, incluso colegas, esto no era algo bien visto, lo que ocasionó que muchos fueran un obstáculo, en lugar de un apoyo en su vida. Pero lejos de enojarse, aprendió a lidiar con la frustración y continuar con su estilo.

"Es importante no llenarte de odio, sino entender que así han visto ellos el rap por treinta años y ahorita están aprendiendo nuevas formas de rapear”, expresó.

Parte de su esencia la adoptó de sus padres: ambos eran amantes de la poesía por lo que Nanpa adquirió el gusto por la literatura y el buen uso del lenguaje. De hecho, su mayor inspiración es el escritor uruguayo Mario Benedetti y, claro, el colombiano Gabriel García Márquez.

“Yo escribo lo que pienso, siento y vivo; siento que a la música le hace falta mucha verdad, así que me inspiro en la vida, en cada cosa que vivo, la cuento, más allá del mercadeo de lo visual que también es importante, siento que como principio básico es decir la verdad y la forma más fehaciente de contar la verdad es tu propia historia”, aseguró.

Desde 2014 que lanzó su álbum debut, Francisco David Rosero Serna, su nombre real, ha publicado seis discos más; el más reciente se titula Hecho M13RD4, lanzado el pasado mes de septiembre y en donde explora más sobre su parte sentimental, apegado mucho a su idea de ir contracorriente.

“El disco tiene que ver con estar triste, con estar hecho mierda, muy afectado emocionalmente, siento que hemos sabido llevar el concepto y la narrativa del disco literario de manera paralela para englobar la sensibilidad en cada una de las canciones.

“Lastimosamente en Latinoamérica no está bien sentirse sensible o mostrarse vulnerable y ¡en este género del rap menos! No hay nada más rudo que esto, se proyecta mucha virilidad, pistolas, tatuajes, por eso siento que es darle la vuelta a todo eso”, aseguró.

Aunque su nacionalidad es colombiana, su corazón está en México ya que, dijo, fue en tierras aztecas donde descubrió que podía vivir de lo que más le gusta: la música.

“Somos afines mexicanos y colombianas pasamos por las mismas problemáticas en diferentes épocas.

“Nunca en México me ha pasado que me vean feo por cómo luzco, siempre me han recibido con los brazos abiertos, tanto como persona como músico y rapero; la industria es impresionante y México es una maldita potencia en todo”, dijo.

Y para agradecer el apoyo que ha recibido, el cantante ofrecerá un show en el Pepsi Center, en la Ciudad de México, el próximo 4 de noviembre, como parte de su Gira México, en donde recorrerá toda su discografía acompañado de algunos artistas invitados, de los cuales quiso mantener en sorpresa.

Hasta el momento, Nanpa cuenta con colaboraciones con artistas como Gera Mx, Charles Ans, Foyone, Santa Rm, Santa Fe Klan, ACO, Green Valley, Adriel Favela, Ryan Castro, SANTU, entre otros.

Sus temas más escuchados son “Te iré a buscar”, “Canela”, “Flaca”, “Sin ti estoy bien” y “Los no tan tristes”.