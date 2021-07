Montesanto será parte de los Premios Arpa 2021

La agrupación venezolana Montesanto está lista para presentarse en la edición 16 de los Premios Arpa, que reconocen lo mejor de las Artes y la Música Cristiana. Asimismo, promuevan su reciente sencillo “Derramo el perfume”, cuyo video ya supera los dos millones y medio de reproducciones en YouTube.

“'Derramo el perfume' es una canción que nació hace año y medio, y surgió de una circunstancia muy particular en la que toda la banda viajamos desde Venezuela para establecernos en República Dominicana, y en ese proceso de adaptación y transición de quizás sentirnos un poco vulnerables y sensibles, necesitábamos ir a ese lugar secreto con Dios y tener un encuentro con él, la necesidad de un corazón por adorar a Dios cuando no hay nada, cuando sólo estamos él y nosotros en ese lugar secreto”, expresó Sinaí Urdaneta, vocalista.

La agrupación está muy contenta con este lanzamiento, pues el público ha recibido muy bien la canción y el video, donde podemos ver a los integrantes de Montesanto y a Averly Morillo interpretar este tema completamente en vivo con un público cautivo.

“Ha sido increíble la receptividad de las personas, han hecho esta canción suya. El lanzamiento fue hace aproximadamente dos meses, y en ese tiempo el video cuenta ya con dos millones y medio de visualizaciones, realmente ha sido hermoso ver cómo la gente la ha compartido y ha disfrutado de la canción”.

El día de hoy, Montesanto será parte del elenco musical en la edición número 16 de los Premios Arpa, en una ceremonia híbrida que se realizará de forma virtual y presencial desde el Teatro Centenario Coyoacán en la Ciudad de México.

“Estamos muy emocionados, es la primera vez que participamos en los Premios Arpa y el estar nominados en la categoría de 'Mejor Track en vivo' con nuestra canción 'No soy huérfano' junto a grandes artistas, ha sido todo un privilegio”.

Los boletos para disfrutar de los Premios desde la virtualidad, aún se pueden adquirir en la página oficial de los Premios Arpa.

Cabe destacar que Montesanto inició en una iglesia en Venezuela, donde eran el ministerio base, sin intención de formar una agrupación y grabar discos.

“Nos unimos ahí en la iglesia, y nunca tuvimos la intención de ser una banda o hacer giras, sencillamente servíamos en nuestra casa. Pero más adelante se fue regando la voz y empezaron a surgir invitaciones, hasta que experimentamos el llamado de Dios a lo que hacíamos y al día de hoy seguimos obedeciendo y haciendo esto para mostrar a Dios a través de la música”.

Sabemos que la pandemia ha sido una situación muy complicada para el mundo, sin embargo, Montesanto aprovechó los meses de encierro para continuar con su labor creativa.

“Fue un momento difícil para el mundo, pero para nosotros fue muy productivo, no nos limitamos por el hecho de no poder salir de casa, seguimos componiendo y haciendo música. No fue fácil pero a la vez sabíamos que era algo necesario para crear y generar lo que tenemos en las manos hoy”.

La agrupación ha ocupado muy bien las redes sociales, y para estar más cerca de los jóvenes y transmitir sus mensajes, han creado un podcast a través de su canal de YouTube.

“Ha sido una experiencia increíble el poder compartir, no sólo a través de la música lo que Dios nos ha dado, si no a través de los podcasts, y la gente lo ha recibido de una forma muy linda. Los temas que abordamos están enfocados para jóvenes que pasan por situaciones muy similares a las que pasamos nosotros, y la idea es que sea una herramienta que acompañe a todo joven en sus diferentes procesos”.

Finalmente, Sinaí comentó que durante este mes estarán lanzando un nuevo tema musical, una canción que se caracteriza por tener mucha energía y que la gente seguramente disfrutará bastante.

