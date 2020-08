Mimic, la segunda película de Guillermo del Toro, será serie de TV

Paul WS Anderson estará al frente de la adaptación a televisión que Miramax prepara sobre Mimic, historia de suspenso y ciencia ficción que en 1997 fue llevada al cine con la dirección de Guillermo del Toro.

Anderson, quien realizó cuatro de las seis películas que conforman la saga de Resident evil, está previsto para dirigir el episodio piloto. De acuerdo con Deadline, el realizador y esposo de Milla Jovovich participará además como productor ejecutivo junto a Jeremy Bolt, que también ha trabajado en la serie de películas inspiradas en la franquicia de videojuegos.

Jim Danger Gray, que produjo y escribió algunos capítulos para la serie de Netflix Orange is the new black, estará a cargo de la adaptación del guion para esta historia, además de trabajar como productor ejecutivo y como show runner del proyecto, informó el portal.

“El mundo de los insectos ha sido una fascinación mía desde hace tiempo”, comentó Paul WS Anderson en una entrevista con Deadline. “Es un mundo emocionante por el que estoy emocionado de saltar, especialmente con socios tan grandiosos como Jim Danger y Miramax”.

“Mimic explora, en su superficie, la idea de que los insectos tomen el control”, explicó Danger Gray, quien también trabaja como productor ejecutivo de la precuela de Game of thrones que protagonizará Naomi Watts. “El horror del cuerpo, la ansiedad de ‘un insecto’ viviendo dentro de nosotros, la muerte de la verdad, la negación de la ciencia y el ascenso de los derechos personales son el corazón de nuestro show que examina cómo nuestra sociedad es devorada en vida por una invasión que pone al descubierto sus grandes inseguridades y fallas”.

Mimic está inspirada en la historia corta homónima de Donald A. Wollheim. La trama de suspenso gira en torno a un insecto modificado genéticamente creado para terminar con una plaga de cucarachas que ha causado una epidemia en Nueva York. Sin embargo, las cosas se salen de control cuando esta especie sobrevive y evoluciona.

Esta historia fue la segunda que Guillermo del Toro llevó al cine, cuatro años después de su debut como director con Cronos. El realizador mexicano lanzó en 2011 su versión como director y fue la primera producción que hizo fuera de México.

Mimic tuvo una secuela en 2001 y una tercera parte en 2003, pero el ganador del Oscar no participó en ninguna de las dos. Del Toro tampoco está previsto para trabajar en la adaptación que se realizará para televisión.