Milan Mart te hechizará con “Brujería”

Después del éxito obtenido con su primer sencillo titulado "Te quiero dar", tema donde contó con la colaboración de Mika Sanz y Eric G, el cantante urbano Milan Mart, lanzará próximamente su segundo corte musical llamado “Brujería” con el cual pretende emular justamente los resultados obtenidos y continuar su camino abriéndose paso por la escena mexicana.

"Estoy ansioso por este lanzamiento, es una canción del género urbano cuya letra hace referencia a la relación amorosa de una pareja y su intimidad, con una historia que seguro les encantará", dijo Milan Mart.

El joven cantante es originario de la Ciudad de México y poco a poco ha ido abriéndose camino en su carrera, demostrando en cada paso su enorme talento y su fe para poder cumplir todos sus sueños de la mano del reconocido productor BrunOG, un artífice en darle un nuevo aire al sonido de la calle con artistas como Simpson Ahuevo, La Banda Bastón y Adan Cruz, entre un montón más que han sucumbido ante su beat.

"Te quiero dar" fue su carta presentación y con este nuevo tema aspira a alcanzar su consolidación y lanzar su primer material discográfico llamado "Miel", que en breve será presentado. Asimismo, en este álbum pretende incluir un tema de su autoría titulado “Bailemos este reggaetón”.

"Vamos a lanzar un tema por mes, para que el disco esté completo. Realmente estoy muy contento con todo lo que ha sucedido, el apoyo del público ha sido algo muy padre y les ha gustado mi música, hubo una buena respuesta a mi primer sencillo y esperemos que este segundo también les guste".

Milan tenía planes de presentaciones en distintas parte de la República Mexicana, y continuar trabajando en la producción, todo se vio pausado por la pandemia, sin embargo continúa haciendo diversas actividades para sacar a flote su proyecto.

"No hemos podido continuar la labor en el estudio con el productor, pero estamos solucionando la forma de trabajar aprovechando la tecnología. Asimismo en este tiempo he estado reforzando conocimientos en los distintos instrumentos que toco, he estado componiendo y haciendo más música".

Desde pequeño Milan Mart admiró a Michael Jackson y en parte ése fanatismo está presente en su música, sus bailes, que al final resultó ser la inspiración para descubrir el talento que tenía para ofrecer y que ha quedado claro y patente con este material. Ahora mismo, ése talento le ha llevado a presentarse en diferentes programas de televisión nacionales.

Además de bailar y cantar, Milan domina la ejecución de varios instrumentos como la guitarra, la batería y el piano, pues con su música busca experimentar a través de los sonidos y ritmos mezclados con la voz, y brindar una propuesta fresca a su público.

"Ha sido un camino maravilloso, creo que mientras uno tenga la pasión y el empeño, todo se vuelve parte de ti y de tu esencia", finalizó.

Conéct@te:

Instagram: @milanmartoficial

Facebook: /milanpage