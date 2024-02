Mike Ehrmantraut deja atrás el universo de Breaking Bad para internarse en la NASA

El actor Jonathan Banks está en constante evolución, y luego de haber dado vida a “Mike Ehrmantraut” en las series “Breaking bad” y “Better call Saul”, se siente afortunado de explorar nuevos personajes en la serie “Constellation”, donde interpreta a un científico de la NASA.

Con una actitud amable y relajada, el actor se reunió con los medios de comunicación para hablar sobre esta nueva etapa en su carrera. “No lo sé, envejecí un par de años”, dijo entre risas a El Sol de México.

Te puede interesar: Fátima Molina rechaza los estereotipos en pantalla

Sobre el origen de los nuevos papeles que interpretará, afirmó: “No sé qué trajo a esos personajes, son nuevos. Quiero darte una respuesta clara, pero no estoy seguro de poder hacerlo. Lo pensaré y seguramente en dos horas diré ´ésta era la respuesta´, pero es momento de dejar a “Mike” atrás. Y tengo la buena fortuna de interpretar a dos personajes, no podría ser más afortunado”, agregó Banks.

Esta serie, creada por Peter Harness, sigue los pasos de “Jo” (Noomi Rapace), una astronauta que regresa repentinamente después de una larga misión en el espacio, pero a su regreso se encuentra con una hija que parece no reconocerla, y una realidad diferente a la que recordaba.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Para Noomi, quien también ha sido reconocida por interpretar a "Lisbeth Salander" en la adaptación cinematográfica de la saga “Millennium”, esa sensación de parecer una extraña ante su familia, la vive en la realidad, pues al finalizar un proyecto, se queda con esa carga emocional.

“Eso es algo que mi hijo ha sentido alguna vez cuando regreso del set. A veces he interpretado a un personaje que es horrible, y regreso con una energía que es extraña para él, eso ha pasado un par de veces. Mi hijo no me reconoce, porque le parezco una extraña”, detalló.

/ Cortesía: AppleTv+

La actriz de origen de Sueco aseguró que su profesión le ha ayudado a entender la vida, y aunque ha atravesado por momentos donde cree tener todo resuelto, siempre hay algo nuevo por aprender.

"Entre más vivo y más trabajo, más me doy cuenta que no sé nada. Trato de permitir eso, y entrar en personajes, proyectos y situaciones de vida con una decisión de mantenerme abierta, y permitir errores e imperfecciones mías y de otros”.

OMG! Malcom y su padre Hal se reencuentran: así fue la sorpresa de Frankie Muniz a Bryan Cranston

Recreando una estación espacial

Noomi dice que el set de "Constellation” fue muy real, y eso se logró gracias a la labor del equipo de producción, quienes realizaron una investigación extensa sobre cómo se compone una estación espacial en la vida real.

Así lo detalló la directora Michelle McLaren (quien ha trabajado en otros títulos como “Breaking bad” y “The walking dead”). “Vemos material real de la estación, así como de caminatas espaciales. Nuestro diseñador de producción, recreó la estación, y fue realmente increíble”, explicó a El Sol de México.

La estación espacial que aparece en la serie es una réplica exacta, aunque al no estar diseñada para la gravedad cero, tuvieron que diseñar un sistema de cámaras colgantes y arneses, además de haber sometido a los actores a un entrenamiento para simular que estaban en el espacio.

“Se diseñó un sistema de claves en el techo del estudio, que se movía en distintas direcciones en el rodaje”, contó Michelle. “Tuvimos que crear plataformas, y cosas que pudieran entrar y salir, dependiendo del equipo que usábamos, teníamos muchos actores apoyados con cables”, finalizó.

“Constellation” se estrena el 21 de febrero en la plataforma de paga Apple TV Plus, es apta para adolescentes y adultos.

Después de haber sido anunciada por Apple la serie de suspenso y ciencia ficción basa su en experiencias de desesperación y alucinaciones, para convertirse en lo que la plataforma describe en su memoria gráfica como "una aventura espacial basada en la conspiración".

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La trama se centra en la astronauta Jo, quien regresa a la Tierra tras una misión espacial sólo para darse cuenta de que le faltan partes clave de su vida.

Otros miembros del reparto confirmados en la serie son Jonathan Banks, James D'Arcy, Julian Looman, William Catlett y Barbara Sukowa. Constellation fue creada y escrita por Peter Harness, más conocido por su trabajo en Doctor Who, Wallander y la miniserie de 2019 La guerra de los mundos.