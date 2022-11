Miguel Sabido lanza su propio museo digital a través de un centenar de grabaciones

A sus 85 años Miguel Sabido no se ha cansado de aprender. Tras dedicar su vida a la comunicación, al teatro, al arte y la poesía, hoy se adentra en el mundo digital, por medio de un sitio donde recopila el quehacer cultural de México, para el cual tuvo que aprender a utilizar programas de edición de fotografía y video.

"A pesar de mi edad, que ni yo me la creo, porque realmente trabajo mucho, y ando de curioso y de metiche, tomando clases de photoshop y de final cut. Quiero estar vivo hasta el último día de mi vida", comparte en una entrevista exclusiva con El Sol de México.

"Muchos de mis contemporáneos ya aflojaron el cuerpo, pero se declararon viejitos a los 70 años. Yo espero seguir trabajando por lo menos tres años más, para completar el sitio, porque no está completo. Lo subo porque me dio miedo, pues al tener 85 años en cualquier momento se "acaba la telenovela", pero lo seguiré perfeccionando", agregó.

LOS ORÍGENES Y LOS TESTIMONIOS

Dicha plataforma se compone de alrededor de 117 grabaciones, divididas en cuatro categorías: la primera dedicada a analizar los orígenes de las ceremonias tradicionales mexicanas, la segunda es un museo con grabaciones que abarcan desde los carnavales indígenas hasta la Semana Santa.

La tercera se compone de 30 testimonios de los "sobrevivientes" del siglo XX, entre los que destacan Margo Glantz, Elena Poniatowska, Miguel León Portilla, Eduardo Matos Moctezuma e Ignacio López Tarso, para compartir cómo se vivió el quehacer cultural en esa época.

Finalmente la cuarta está conformada por su obra personal, por medio de un mural teatral de México. Su objetivo es que está plataforma sea de fácil navegación, para que los usuarios puedan "saltar" de un apartado a otro con facilidad.

PIONERO Y EMPRENDEDOR

"Quiero explorar las posibilidades del sitio. Empecé en teatro, hice muchos experimentos sobre todo con los escenarios naturales, mi primera producción fue en la iglesia de Tepotzotlán, y luego de iglesia en iglesia", dijo.

"Luego llegué a la televisión, hice telenovelas históricas y de planificación familiar. Y ahora estoy tratando de entender cómo funciona un sitio de internet, para que el usuario pueda navegar dentro de éste, y que sea orgánico e interactuante, una parte con la otra".

En su opinión esta tarea de rescatar nuestra cultura debe ser una obligación de todos los mexicanos, pues sólo así se rescata nuestra identidad. Por ello se siente satisfecho con este proyecto.

"Es una labor de pionerismo, ver cómo utilizar la computadora y la web para hacer una redistribución de los bienes culturales, para guardar los tesoros culturales de nuestro país y dejarlo para las generaciones venideras".

Este sitio, que fue denominado Museo Miguel Sabido, Los trabajos y los días, se lanzará de manera oficial hoy en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, en punto de las 19:00 horas.

LA TV SÍ EDUCA

Uno de los grandes logros de Sabido fue la creación de la llamada televisión educativa, y en la década de los 70 escribió telenovelas enfocadas en la planificación familiar, con las cuales contribuyó a la reducción del índice demográfico en México de 3.7 a 2.4 por ciento.

Al respecto, externó su desacuerdo con la creencia de que la televisión no educa, pues él mismo fue testigo de cómo influye en la audiencia. "La televisión de aire es la gran maestra de la sociedad. Si así no fuera, no habría un sólo comercial, porque lo que busca el anunciante es que uno aprenda una conducta".

"La televisión sigue enseñando todo el tiempo. Todo el mundo dice "es una fábrica de sueños", mentira. Está reafirmando valores todo el tiempo y nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo", finalizó

Además del ya mencionado sitio, el Maestro trabaja en una web novela, que espera terminar pronto para ponerla a disposición del público