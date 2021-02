Michelle Menacho alista tercer álbum

Después de culminar el 2020 con el sencillo "Transparente", la cantautora mexicana Michelle Menacho ya se prepara para el lanzamiento de su tercer material discográfico, el cual estará disponible a partir del 21 de marzo.

“El disco se estuvo trabajando durante el 2020, y no quería sacarlo porque tenía esperanza de que esto terminara pronto, pero se ha ido alargando el tiempo y tengo que seguir. El álbum ya está cocinado, tiene 11 temas y es un proyecto rock, donde muestro más de lo que soy, con esa esencia rockera que me caracteriza", expresó Michelle Menacho. La cantante ha seguido trabajando en su música, escribiendo y produciendo, lanzando canciones para mantenerse activa y regalándole buena música a sus seguidores.

"La pandemia se ha convertido en algo difícil para los artistas, pero con nuestras herramientas tratamos de darle lo mejor a nuestro público. No sabemos qué va a pasar, pero mientras se pueda, a través de nuestro trabajo, hay que darle esperanza a la gente". Con el lanzamiento de su tema "Transparente", Michelle presentó también el vídeo oficial de la canción, el cual grabó ella misma desde casa.

"Pensé en la idea de crear el video, y como estudié Ingeniería en Audio y Producción musical, y también llevé algunos cursos sobre video, entonces tenía todos los medios para hacerlo en casa. Ya había hecho algunos videos y para esta ocasión dije, sólo necesito una pared blanca y todo se logró".

Gracias a su talento, Michelle ha tenido la oportunidad de tocar en diversos espacios, foros y centros culturales de la Ciudad de México. Asimismo, realizó una gira por Barcelona, España en el 2019, tocando en distintos espacios, entre ellos el emblemático Festival de la Merced.

Michelle cuenta con dos álbumes, el primero titulado "Lo más cruel" y el segundo, "Matar por amor" del cual se desprenden sencillos como "Úitimo Pecado", "Elisa" y "María", el video de esta última canción formó parte de la programación del metro de la Ciudad de México, durante dos semanas. La cantante ha logrado todo esto, gracias a su talento, al apoyo de su público y de sus padres.

"Para mí es fundamental tener el apoyo de mis padres en esta carrera, y me han dado esa seguridad de que los sueños se pueden alcanzar y si no, no pasa nada y estar tranquila porque lo estoy intentando y haciendo todo con amor".

A la par de la música, Michelle Menacho está trabajando en su podcast llamado "Micheladas" donde aborda temáticas personales, sobrenaturales, de reflexión y claro también de temas sonoros.

"Es un proyecto que salió en la cuarentena, y la gente lo ha recibido muy bien. Se transmite un capítulo cada semana y tratamos temas para la diversión, pero también para concientizar más a la gente".

Recientemente, Michelle Menacho lanzó el tema "Te dedico", mientras llega la fecha para presentar lo más nuevo de su próximo disco.

Instagram: @michellemenacho

Facebook: /michmenacho