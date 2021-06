Mica Plum presenta su nueva cancación Tra

La cantante y actriz argentina Mica Plum presentó recientemente su sencillo "Tra", una canción a la que define como un himno de alegría y diversión, después de pasar un momento difícil. El tema ya está disponible en plataformas digitales y ha gustado mucho al público.

"Es una canción que nace en una época de mi vida en la que estaba pasando un momento bastante fuerte, pero afortunadamente alrededor mío siempre tuve a mi familia y amigos, ayudándome y recordándome que tengo todo el potencial para cumplir mis sueños. Así que un poco esta canción habla de eso, aquellos momentos que son más difíciles y no sabemos muy bien cómo salir, y necesitamos que alguien nos de una mano para seguir adelante", expresó Mica Plum.

En conjunto con esta canción, Mica lanzó el video oficial del tema, el cual fue el resultado de un gran trabajo entre amigos.

"Ha gustado mucho al público, es súper lindo lo que está pasando. El video lo grabamos en Miami, donde radico actualmente. Participan muchos amigos, así que fue un proyecto muy divertido, la pasamos tan bien, todos tirando para un mismo lado, todo fue muy hermoso".

Respecto a este difícil año con la pandemia, Mica menciona que a pesar de lo complicado que ha sido, ha tenido la fortuna de continuar con su música.

"Ha sido más de reto que otros años, pero la verdad no me puedo quejar, saqué dos temas el año pasado, ahora este tercero y me he movido mucho. Ha sido complicado, pero seguimos, ya tuve una presentación también que fue maravillosa, de a poquito vamos avanzando y eso me da mucha alegría".

Para este año, la cantante tiene planes de lanzar su disco completo, además de nuevas canciones en las que está trabajando actualmente.

"Viene mucha música, videos y espero tengamos muchos shows en vivo, anhelo la posibilidad de visitar México y presentarles mi proyecto".

La música y el baile siempre formaron parte de su vida permitiéndole desarrollar esa personalidad trepidante propia de los artistas de nacimiento, especialmente en su formación de teatro musical desde temprana edad.

"Mi papá fue el que me incursionó en este mundo, arranqué como modelo cuando tenía cinco años, pero a él no le gustó mucho el ambiente y decidió llevarme a estudiar canto y baile, ahí empezó mi carrera a los siete años, estudié danza clásica, jazz y música. Después mi trabajo siguió en obras musicales".

Su viaje profesional comienza en la adolescencia al ser elegida como parte de reality show "Yo quiero ser la protagonista de Hair Spray" y participar en la película versión Argentina de "High School Musical" y posteriormente hacer un protagónico en el elenco de la novela infantil ISA TKM e ISA TK+ un fenómeno de pantalla con proyección en toda Latinoamérica y un momento trascendental en su vida personal, ya que la haría crecer de forma inesperada y dejar su familia, sus amigos y su Buenos Aires querido. Luego tuvo una participación especial en la serie Argentina "Sueña conmigo" al lado de Eiza Gonzalez.

Con su amplia trayectoria y experiencia en este ámbito, la artista brindó un gran mensaje a los lectores para siempre luchar por sus sueños, "Lo más importante es seguir a tu corazón, si es lo que vos querés, lo importante es animarte a dar ese primer paso, sin miedo al qué dirán, y por supuesto no darse por vencido, hay que saber aguantar y tener mucha perseverancia, siempre escuchar a tu corazón", finalizó.

Conéct@te:

Instagram: @micaplum

Facebook: /MicaPlum